Mercato : Le fils d’un très célèbre joueur bientôt au PSG ? Le transfert a peut-être fuité dans la presse

Le mercato estival ouvrira ses portes dans plusieurs mois, mais au Paris Saint-Germain on semble déjà s‘être mis au travail pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Et l’un des secteurs qui pourrait être concerné est le milieu de terrain, avec un nom très connu qui pourrait bien animer les débats.
Quelle sera la prochaine recrue du PSG ? Après deux sessions très calmes, les Parisiens semblent vouloir changer leur fusil d’épaule et boucler plusieurs arrivées importantes. On annonce au moins une recrue par ligne à Paris, mais au milieu de terrain les choses pourraient être un peu plus agitées après les problèmes rencontrés cette saison, surtout avec les blessures à répétition de Fabian Ruiz.
Thuram au PSG ?
Quelques noms ont déjà fuité, avec notamment Enzo Fernandez de Chelsea ou encore Bernardo Silva, qui arrive à la fin de son contrat avec Manchester City. Mais une nouvelle piste semble se dessiner du côté de la Serie A ! D’après les informations de Calciomercato.it, le PSG lorgnerait Khephren Thuram, ancien de l’OGC Nice ou de l’AS Monaco qui évolue à la Juventus depuis l’été 2024. Sous contrat jusqu’en 2029, l’international français est actuellement évalué à 40M€ par le site spécialisé Transfermarkt.
Il pourrait être concerné par un échange avec Kolo Muani
Pour le moment, le PSG ne semble pas être passé à l’action, mais l’envie serait vraisemblablement de tâter le terrain dans les prochaines semaines pour voir si un transfert est possible. D’ailleurs, les Parisiens semblent avoir un as dans la manche ! CM.it explique en effet que Thuram pourrait finir dans un deal plus élargi, avec notamment Randal Kolo Muani. Ce dernier serait la grande priorité de la Juventus au poste d’attaquant de pointe et à Paris on pourrait donc tenter d’insérer le milieu de terrain dans les négociations.