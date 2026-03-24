Mercato : Le fils d’un très célèbre joueur bientôt au PSG ? Le transfert a peut-être fuité dans la presse

Axel Cornic

Le mercato estival ouvrira ses portes dans plusieurs mois, mais au Paris Saint-Germain on semble déjà s‘être mis au travail pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Et l’un des secteurs qui pourrait être concerné est le milieu de terrain, avec un nom très connu qui pourrait bien animer les débats.

Quelle sera la prochaine recrue du PSG ? Après deux sessions très calmes, les Parisiens semblent vouloir changer leur fusil d’épaule et boucler plusieurs arrivées importantes. On annonce au moins une recrue par ligne à Paris, mais au milieu de terrain les choses pourraient être un peu plus agitées après les problèmes rencontrés cette saison, surtout avec les blessures à répétition de Fabian Ruiz.

PSG : Luis Enrique séduit par un joueur unique en son genre, «on n’en voit pas tout le temps» https://t.co/vAJ7kmaUox — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Thuram au PSG ? Quelques noms ont déjà fuité, avec notamment Enzo Fernandez de Chelsea ou encore Bernardo Silva, qui arrive à la fin de son contrat avec Manchester City. Mais une nouvelle piste semble se dessiner du côté de la Serie A ! D’après les informations de Calciomercato.it, le PSG lorgnerait Khephren Thuram, ancien de l’OGC Nice ou de l’AS Monaco qui évolue à la Juventus depuis l’été 2024. Sous contrat jusqu’en 2029, l’international français est actuellement évalué à 40M€ par le site spécialisé Transfermarkt.