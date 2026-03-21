Mercato - PSG : «Il ne restera pas», ça va bouger pour un attaquant de l’équipe de France !

Comme chaque été, le PSG va récupérer des éléments indésirables au terme de leur prêt en fin de saison, et le club cherchera donc logiquement à s’en séparer sur le marché des transferts. Ça devrait d’ailleurs bouger pour ce joueur de l’équipe de France, toujours sous contrat avec le PSG et qui dispose d’une belle cote à l’étranger. Explications.
Le prochain mercato estival promet d’ores et déjà d’être agité au PSG, et notamment dans le sens des départs. Lucas Chevalier est notamment concerné, puisque le gardien de l’équipe de France a perdu sa place de numéro 1 depuis plusieurs semaines au profit de Matvey Safonov et pourrait donc être tenté par un nouveau challenge pour retrouver du temps de jeu. Mais un autre international français sous contrat avec le PSG devrait également être transféré en fin de saison : Randal Kolo Muani (27 ans).
« Il cherchera un nouveau club »
Le journaliste Fabrizio Romano, spécialisé sur le mercato, a fait le point sur la situation de Kolo Muani, actuellement prêté à Tottenham et dont le contrat court jusqu’en 2028 avec le PSG : « À propos de Randal Kolo Muani, un nom cher aux supporters de la Juventus, je tiens à vous informer qu'il a déjà décidé de ne pas rester à Tottenham, où il est prêté par le Paris Saint-Germain. Il retournera donc à Paris et cherchera un nouveau club. De son côté, Randal Kolo Muani voit se réaliser son rêve depuis la fin du mercato hivernal : la Juventus. Il serait ravi de revenir et l'a fait savoir aux Bianconeri. Kolo Muani rêve de rejoindre la Juventus », indique le journaliste sur sa chaine Youtube.
Retour à la Juventus pour Kolo Muani ?
Et Fabrizio Romano dégage un point de chute crédible à l’étranger pour l’attaquant du PSG et de l’équipe de France : « Contrairement à janvier, où la Juventus a tout tenté pour le recruter, mais où Tottenham n'a pas libéré Kolo Muani avant que la situation ne s'envenime, même après le limogeage de Thomas Frank, la situation est aujourd'hui entre les mains de la Juventus. Pourquoi ? Parce que la Juventus peut et doit décider de son avenir : quel attaquant recruter, quel attaquant est disponible. Le budget alloué à la Ligue des Champions pourrait avoir un impact, mais Kolo Muani serait plus que disposé à reprendre les négociations avec la Juventus. Il ne restera pas à Tottenham aujourd'hui, la décision finale revient à la Juventus », précise-t-il. Reste donc à savoir si Randal Kolo Muani quittera définitivement le PSG cet été.