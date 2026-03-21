Mercato - PSG : «Il ne restera pas», ça va bouger pour un attaquant de l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme chaque été, le PSG va récupérer des éléments indésirables au terme de leur prêt en fin de saison, et le club cherchera donc logiquement à s’en séparer sur le marché des transferts. Ça devrait d’ailleurs bouger pour ce joueur de l’équipe de France, toujours sous contrat avec le PSG et qui dispose d’une belle cote à l’étranger. Explications.

Le prochain mercato estival promet d’ores et déjà d’être agité au PSG, et notamment dans le sens des départs. Lucas Chevalier est notamment concerné, puisque le gardien de l’équipe de France a perdu sa place de numéro 1 depuis plusieurs semaines au profit de Matvey Safonov et pourrait donc être tenté par un nouveau challenge pour retrouver du temps de jeu. Mais un autre international français sous contrat avec le PSG devrait également être transféré en fin de saison : Randal Kolo Muani (27 ans).

«Si vous aviez connu mon premier salaire au PSG...» : Après son départ, il balance sur son contrat «ubuesque» ! https://t.co/eb1iZS3lX6 — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

« Il cherchera un nouveau club » Le journaliste Fabrizio Romano, spécialisé sur le mercato, a fait le point sur la situation de Kolo Muani, actuellement prêté à Tottenham et dont le contrat court jusqu’en 2028 avec le PSG : « À propos de Randal Kolo Muani, un nom cher aux supporters de la Juventus, je tiens à vous informer qu'il a déjà décidé de ne pas rester à Tottenham, où il est prêté par le Paris Saint-Germain. Il retournera donc à Paris et cherchera un nouveau club. De son côté, Randal Kolo Muani voit se réaliser son rêve depuis la fin du mercato hivernal : la Juventus. Il serait ravi de revenir et l'a fait savoir aux Bianconeri. Kolo Muani rêve de rejoindre la Juventus », indique le journaliste sur sa chaine Youtube.