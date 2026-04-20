Mercato : «Je ne me suis pas posé la question», Florian Thauvin fait une annonce sur son avenir au RC Lens

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu en Ligue 1 l’été dernier, Florian Thauvin s’éclate au RC Lens, avec lequel il s’est engagé jusqu’en juin 2028. Toutefois, l’attaquant âgé de 33 ans ne promet rien en ce qui concerne son avenir. S’il se sent bien chez les Sang et Or et qu’il est très heureux dans le nord de la France, le champion du monde 2018 sait aussi que le football peut réserver des surprises.

Quatre ans après son départ de l’OM et ses passages aux Tigres de Monterrey et à l’Udinese, Florian Thauvin a fait son retour en Ligue 1, et c’est une réussite. Devenu un des leaders du RC Lens, l’attaquant âgé de 33 ans a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs Sang et Or. Il pourrait même remporter son premier titre majeur avec un club français, lui qui a juste été sacré champion de Ligue 2 avec Bastia. Pour continuer à rêver, il faudra éliminer Toulouse mardi en demi-finale de la Coupe de France.

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Élu Joueur du Mois de mars, @FlorianThauvin a reçu son #TropheesUNFP sur la pelouse de Bollaert-Delelis à quelques minutes du coup d'envoi de #RCLTFC. 👏#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/y61PokBAWR — Racing Club de Lens (@RCLens) April 17, 2026

« C'est une des plus belles histoires de ma carrière » « C'est une des plus belles histoires de ma carrière car tout est réuni, les résultats, ma proximité avec les supporters, mon retour en équipe de France, notre position au classement, la Coupe, c'est du pur bonheur. Merci à la vie, à notre passion », a confié Florian Thauvin, dans un entretien accordé à L’Équipe. À son arrivée, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France s’est engagé jusqu’en juin 2028. Mais quand il lui a été demandé s’il serait toujours au RC Lens la saison prochaine, il n’a pas assuré que ce serait le cas.