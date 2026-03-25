Mercato : «Intouchable», la réponse cash du PSG pour ce transfert !

Le prochain mercato estival risque d’être mouvementé du côté du PSG. Le club de la capitale voudrait se renforcer, mais certains de ses joueurs attiseraient également l’intérêt d’autres équipes sur le marché. Les dirigeants parisiens ont néanmoins répondu très clairement pour l’éventuel transfert d’un élément majeur du onze de Luis Enrique.
Le PSG risque de vivre un été 2026 plutôt mouvementé. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique afin de lui donner un peu plus de profondeur dans son effectif. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, comme Enzo Fernandez, Joel Ordonez ou encore Karim Coulibaly. Mais dans le même temps, certains joueurs parisiens intéresseraient d’autres cadors européens sur le marché. Un élément majeur des Rouge-et-Bleu pourrait notamment filer... en Premier League !
Un club de Premier League s'intéresse à Kvaratskhelia
D’après les informations de The Independent, Arsenal explorerait la piste Khvicha Kvaratskhelia sur le mercato. L’entourage de l’international géorgien ne serait pas opposé à cette idée, au contraire. Seulement, le PSG risque d’être dur à convaincre. Certaines sources chez les champions d’Europe 2025 ont expliqué que l’ailier de 25 ans était considéré comme « intouchable ». Les pensionnaires de la Ligue 1 ne devraient donc pas laisser filer leur star à l’issue de la saison.
Arsenal a un plan B sur le mercato
Le média britannique précise que Khvicha Kvaratskhelia ne serait pas la seule option envisagée par Arsenal. Mikel Arteta serait également un grand admirateur de Julian Alvarez. Le champion du monde 2022 pourrait quitter l’Atlético de Madrid pour une somme avoisinant les 100M€ cet été. Reste à voir si les Gunners seront prêts à dépenser un tel montant pour l’international argentin. Khvicha Kvaratskhelia, lui, ne devrait en tout cas pas quitter le PSG sauf retournement de situation. À voir maintenant si le club londonien n'arrivera pas à retourner le dossier en sa faveur d'ici cet été.