Mercato : «Intouchable», la réponse cash du PSG pour ce transfert !

Pierrick Levallet

Le prochain mercato estival risque d’être mouvementé du côté du PSG. Le club de la capitale voudrait se renforcer, mais certains de ses joueurs attiseraient également l’intérêt d’autres équipes sur le marché. Les dirigeants parisiens ont néanmoins répondu très clairement pour l’éventuel transfert d’un élément majeur du onze de Luis Enrique.

Le PSG risque de vivre un été 2026 plutôt mouvementé. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique afin de lui donner un peu plus de profondeur dans son effectif. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, comme Enzo Fernandez, Joel Ordonez ou encore Karim Coulibaly. Mais dans le même temps, certains joueurs parisiens intéresseraient d’autres cadors européens sur le marché. Un élément majeur des Rouge-et-Bleu pourrait notamment filer... en Premier League !

Mercato - PSG : Deux joueurs recrutés pour 95M€, la grosse opération préparée avec un club de Ligue 1 ? https://t.co/KbhxuM46eb — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Un club de Premier League s'intéresse à Kvaratskhelia D’après les informations de The Independent, Arsenal explorerait la piste Khvicha Kvaratskhelia sur le mercato. L’entourage de l’international géorgien ne serait pas opposé à cette idée, au contraire. Seulement, le PSG risque d’être dur à convaincre. Certaines sources chez les champions d’Europe 2025 ont expliqué que l’ailier de 25 ans était considéré comme « intouchable ». Les pensionnaires de la Ligue 1 ne devraient donc pas laisser filer leur star à l’issue de la saison.