Mercato : «Il aimerait vraiment venir», un retour se prépare à l’OM ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En cette fin de saison qui n'aura pas été de tout repos pour le club, l'OM doit préparer un nouveau projet en vue de la prochaine saison. Le club de la cité phocéenne a accueilli son nouveau président et s'est mis à la recherche de son directeur sportif ces dernières semaines. Si un nom semble avoir été choisi, une vieille connaissance voudrait bien faire son grand retour.

Démissionnaire, Medhi Benatia a accepté de terminer la saison avec l'OM. Le dirigeant marseillais devrait quitter le club très prochainement mais il a participé activement aux actions concernant son remplaçant. Ces derniers jours, les dirigeants ont étudié beaucoup de profils pour prendre ce poste de directeur sportif et un candidat aurait beaucoup aimé faire son retour à l'OM...

L'OM prêt à parier sur un ancien dirigeant ? Ancien directeur du football à l'OGC Nice ou à Parme, Julien Fournier a également été le président de Strasbourg après avoir été secrétaire général à l'OM entre 2004 et 2009. D'après RMC Sport, il fait partie des personnes contactées pour devenir le prochain directeur sportif de l'OM. Le dirigeant de 52 ans aimerait beaucoup faire son grand retour à Marseille mais l'OM a visiblement fait son choix et fait un autre pari pour l'avenir.