Mercato : Deux joueurs rares au PSG, Luis Enrique s'oppose à leurs départs ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain joue gros ce mercredi soir. Liverpool rend visite au champion d'Europe en titre dans son jardin du Parc des princes, un peu plus d'un an après avoir pris la porte à Anfield au tour précédent. La force collective du PSG prônée par son entraîneur Luis Enrique pourrait être déterminante avec une éventuelle aide en sortie de banc. Le coach espagnol a tenu des propos forts en conférence de presse à l'approche du mercato estival.

A l'exception de la Coupe du monde des clubs perdue en finale en juillet dernier aux Etats-Unis, le Paris Saint-Germain a tout raflé sur son passage en 2025. Et notamment la première Ligue des champions de son histoire ainsi que la première Supercoupe d'Europe. Pour être conquérant sur tous les tableaux, Luis Enrique se doit d'avoir un groupe complet et quelques cartouches de qualité sur le banc des remplaçants.

🎙️🇪🇸 Luis Enrique en dit plus sur l'état de forme de Barcola :



"Il en manque un petit peu pour la confiance et on cherche les meilleures conditions pour les joueurs. C'est à lui de dire quand il est prêt."



(CP) pic.twitter.com/6noYTQjZ61 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) April 7, 2026

Kang-in Lee courtisé par l'Atletico de Madrid ? Cependant, une option en sortie de banc a la cote en Espagne du côté de l'Atletico de Madrid dans le cadre du remplacement d'Antoine Griezmann : Kang-in Lee. Fabrizio Romano a fait le point sur sa chaîne YouTube. « Un joueur sur lequel il faut garder un œil du côté de l’Atlético de Madrid, c’est Kang-in Lee. L’ailier du PSG est dans une situation spéciale. Plusieurs clubs sont intéressés. L’Atlético de Madrid travaille dessus de sûr, il était déjà ciblé il y a quelques mois. Il reste une cible pour Mateu Alemany. Kang-In Lee est aussi dans le viseur de quelques clubs de Premier League. Ce n’est pas un titulaire, mais il est vraiment important dans la rotation. En termes de sponsors, il est aussi un joueur crucial en Asie. Donc il y a plusieurs facteurs qui impacteront son transfert ».