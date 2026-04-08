Mercato : Deux joueurs rares au PSG, Luis Enrique s'oppose à leurs départs ?

Le Paris Saint-Germain joue gros ce mercredi soir. Liverpool rend visite au champion d'Europe en titre dans son jardin du Parc des princes, un peu plus d'un an après avoir pris la porte à Anfield au tour précédent. La force collective du PSG prônée par son entraîneur Luis Enrique pourrait être déterminante avec une éventuelle aide en sortie de banc. Le coach espagnol a tenu des propos forts en conférence de presse à l'approche du mercato estival.
A l'exception de la Coupe du monde des clubs perdue en finale en juillet dernier aux Etats-Unis, le Paris Saint-Germain a tout raflé sur son passage en 2025. Et notamment la première Ligue des champions de son histoire ainsi que la première Supercoupe d'Europe. Pour être conquérant sur tous les tableaux, Luis Enrique se doit d'avoir un groupe complet et quelques cartouches de qualité sur le banc des remplaçants.
Kang-in Lee courtisé par l'Atletico de Madrid ?
Cependant, une option en sortie de banc a la cote en Espagne du côté de l'Atletico de Madrid dans le cadre du remplacement d'Antoine Griezmann : Kang-in Lee. Fabrizio Romano a fait le point sur sa chaîne YouTube. « Un joueur sur lequel il faut garder un œil du côté de l’Atlético de Madrid, c’est Kang-in Lee. L’ailier du PSG est dans une situation spéciale. Plusieurs clubs sont intéressés. L’Atlético de Madrid travaille dessus de sûr, il était déjà ciblé il y a quelques mois. Il reste une cible pour Mateu Alemany. Kang-In Lee est aussi dans le viseur de quelques clubs de Premier League. Ce n’est pas un titulaire, mais il est vraiment important dans la rotation. En termes de sponsors, il est aussi un joueur crucial en Asie. Donc il y a plusieurs facteurs qui impacteront son transfert ».
Luis Enrique : «Ce sont des joueurs très difficiles à trouver. Ils sont très importants pour chercher à gagner ce que nous voulons»
De passage en conférence de presse mardi à la veille de la réception de Liverpool en quart de finale de Ligue des champions au Parc des princes, l'entraîneur Luis Enrique semble avoir fermé la porte à un départ de Kang-in Lee, mais aussi celui de Gonçalo Ramos. « Une équipe qui veut gagner tous les trophées a besoin de joueurs comme Gonçalo Ramos, ou Kang-In Lee qui aident l'équipe à n'importe quel moment. Ce sont des joueurs très difficiles à trouver. Ils sont très importants pour chercher à gagner ce que nous voulons ».