Mercato : C’est décidé, le PSG veut recruter un attaquant !

Alexis Brunet

Contrairement à l’été dernier, le PSG devrait se montrer plus actif lors du mercato. Le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà son plan en tête et un secteur sera renforcé en priorité. Luis Campos souhaite offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique, qui ne manque toutefois pas de talent à ce niveau-là.

Pour le moment, le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais cela n’empêche pas le PSG d’y réfléchir. Selon les informations du journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, le club de la capitale aurait pour ambition de recruter au moins un attaquant cet été. Cela permettrait de réinjecter un peu de sang neuf au sein de l’effectif de Luis Enrique, mais également d’anticiper un possible départ car certains Parisiens ne savent pas encore ce qu’ils vont faire de leur avenir.

Le malaise confirmé par Bertrand Latour avec un joueur du PSG https://t.co/yoyJkiDhwt — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

La piste Morgan Rogers Dernièrement, The Telegraph révélait que le PSG avait des vues sur Morgan Rogers, qui réalise du bon travail depuis plusieurs années du côté d’Aston Villa. L’international anglais a déjà inscrit dix buts cette saison, tout en délivrant huit passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues. Toutefois, cela sera compliqué pour Paris car le joueur de 23 ans est également suivi par bon nombre de formations en Premier League.