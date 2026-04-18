Mercato - Camavinga au PSG ? Fabrizio Romano donne la réponse et évoque une autre possibilité

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur au Real Madrid avec notamment une mauvaise performance qui a coûté cher contre le Bayern Munich, Eduardo Camavinga est annoncé sur le départ en fin de saison. Il se murmure que le PSG serait sur les rangs pour le milieu de terrain français, mais Fabrizio Romano dément tout intérêt de la part du club parisien pour le moment.

Le Real Madrid a quitté la Ligue des Champions au stade des quarts de finale après sa défaite sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir (4-3), et Eduardo Camavinga a été désigné comme étant l’un des principaux responsables de cette déroute. Entré en jeu durant la seconde période, le milieu de terrain de l’équipe de France a été expulsé par la suite pour avoir reçu deux cartons jaunes, et son absence a fortement pénalisé le Real Madrid qui a fini par s’incliner en fin de match.

Mercato - PSG : «C’est lui qui voulait partir», Emmanuel Petit rétablit la vérité sur le départ de Mbappé ! https://t.co/SfOHZJVDrn — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

Fin de l’histoire au Real pour Camavinga ? Eduardo Camavinga a tenu à présenter ses excuses aux supporters du Real Madrid sur son compte Instagram après cette élimination : « J’assume ma part de responsabilité. Je tiens à présenter mes excuses à mon équipe et à tous les supporters du Real Madrid. Merci pour votre soutien. Hala Madrid, toujours », a glissé l’international français. Mais cela ne semble pas suffisant pour faire oublier l’affront, et selon les dernières tendances, le Real Madrid cherchera à se débarrasser de Camavinga cet été malgré un contrat qui court jusqu’en 2029 avec le club merengue.