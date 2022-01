Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle sortie de Xavi sur la cas Dembélé !

Publié le 24 janvier 2022 à 8h30 par B.L.

En raison de sa situation contractuelle, Ousmane Dembélé n'a pas été convoqué dimanche pour le déplacement du FC Barcelone sur le terrain d'Alavés. Xavi a justifié l'absence du Français après la victoire du Barça (0-1).

Ousmane Dembélé est mis à l'écart du FC Barcelone. Après la décision du Français et de son agent Moussa Sissoko de ne pas accepter l'offre de prolongation du Barça, Mateu Alemany, directeur du football barcelonais, avait été catégorique quant au futur de l'ailier avec les Blaugrana : « Nous comprenons que la décision de Dembélé est de ne pas continuer et notre décision lui a été communiquée. On veut des joueurs engagés et on lui a dit qu'il doit quitter le club le plus rapidement possible. » De son côté, Xavi a suivi les directives du club catalan en décidant de ne pas convoquer Ousmane Dembélé dimanche, lors du match contre Alavés en Liga.

« Il sait que la situation ne change pas »