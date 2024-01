Mercato - ASSE : Un gros problème est dénoncé pour ce joueur

Benjamin Labrousse

A la recherche d’un second souffle cette saison, l’ASSE peut compter sur son milieu de terrain Aimen Moueffek dans l’entrejeu. Auteur de très bonnes prestations sur les derniers matchs des Verts, le joueur de 22 ans n’a toujours pas été prolongé, alors que son contrat expire en fin de saison. Une situation très problématique selon Damien Perquis.

Cette saison de l’ASSE peut-elle encore se clôturer en beauté ? Loin d’être distancés en championnat, les Verts inquiètent cependant dans le jeu, comme l’a démontré le premier match de l’année 2024 avec un triste nul concédé à Geoffroy-Guichard face à Laval (0-0). Toutefois, tout n’est pas à jeter pour Olivier Dall’Oglio, qui peut compter sur la régularité de certains joueurs comme Aimen Moueffek pour avancer.

« Soit on le vend, soit il accepte la proposition »

En revanche, l’avenir du jeune Marocain à l’ASSE inquiète Damien Perquis. Ancien joueur du club stéphanois, Perquis s’est livré à Poteaux-Carrés sur la situation compliquée des Verts et d’Aimen Moueffek : « Si l’avenir incertain du club et les soucis de gouvernance impactent les joueurs ? Je pense que ça les impacte. Après, je ne sais pas comment ils voient les choses. Quand je vois un Moueffek qui est en fin de contrat en juin et qui ne sait même pas s’il va rester parce que soit on le vend, soit il accepte la proposition…. En gros, c’est lui qui décide de ce qui va se passer. Le mec, il est conscient. Forcément que ça impacte ! » .

« Ça doit impacter un vestiaire »