ASSE : Un attaquant arrive pour Batlles, le plan de vol dévoilé

Publié le 14 août 2022 à 23h00 par La rédaction

L'ASSE et Laurent Batlles poursuivent leurs recherches en attaque. Alors que Yoann Touzghar était la cible prioritaire, le Troyen ne rejoindra pas le Forez cet été. Les Verts auraient donc entamé des recherches au Portugal et en Hongrie. Le board stéphanois doit faire vite, car le mercato ferme ses portes dans deux semaines.

Laurent Batlles avait fait de son ancien joueur à Troyes Yoann Touzghar sa priorité absolue en attaque. Mais le transfert a capoté, et son agent en a révélé la raison. Les Verts ne perdent pas espoir et pourraient désormais se tourner vers des attaquants évoluant en Hongrie et au Portugal...

L'ASSE cherche à l'étranger

Après l'échec dans le dossier Touzghar, la cellule de recrutement stéphanoise aurait supervisé des attaquants au Portugal et Hongrie d'après Le Progrès . Le quotidien régional révèle même qu'un profil aurait plu aux recruteurs en Hongrie, plus précisément à Budapest. Cependant, le nom du joueur n'a pas filtré.

Touzghar ne viendra pas