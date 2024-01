Mbappé - PSG : Une grande annonce tombe pour le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé arrive au terme de son aventure parisienne comme l’atteste sa situation contractuelle. Pour autant, le Real Madrid ne perd clairement pas espoir. Et la Liga également. Son président Javier Tebas a affirmé qu’à plus de 50% de chances, Mbappé rejoindra le Real Madrid.

Le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé lors de la prochaine intersaison. En effet, la situation contractuelle du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain n’a pour le moment pas encore pris de décision comme révélé par le10sport.com vous le dévoilait le 8 janvier dernier. Et ce, bien que les informations de Foot Mercato affirmaient qu’un accord de principe entre le Real Madrid et le clan Mbappé avait été passé.

Al-Khelaïfi : «Il est le meilleur joueur du monde et je ne vais pas cacher que je veux le garder, à 100 %»

Le PSG ne veut pas perdre Kylian Mbappé et veut lui faire prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, à « 100% ». C’est du moins ce que Nasser Al-Khelaïfi confiait au Parisien début janvier. « Il a été très clair après le Trophée des champions et l’a dit lui-même : nous avons un accord. Je le considère comme un membre de ma famille et je le protège. Il est le meilleur joueur du monde et je ne vais pas cacher que je veux le garder, à 100 %. Il m’a donné sa parole, ce qu’on s’est dit restera entre nous, mais c’est un gentleman et un homme de parole. Je pense que c’est très important que le capitaine de l’équipe de France et que le meilleur joueur du monde soit ici au Paris Saint Germain ».

PSG : Neymar et Mbappé ont provoqué un gros transfert ! https://t.co/POXlVAXbf8 pic.twitter.com/L686IM6Jci — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

«Il y a une forte probabilité que Mbappé arrive au Real Madrid. Plus de 50%»