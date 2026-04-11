Mbappé décisif pour l’avenir de Deschamps, l’Espagne se marre déjà !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au Real Madrid depuis 2024, Kylian Mbappé reste toujours un joueur très talentueux mais le club espagnol ne parvient plus à faire la différence et à décrocher des grands titres. Le Real Madrid se cherche encore et pense déjà à Didier Deschamps en tant que futur entraîneur du club. Une idée qui donne le ton et du côté de l'Espagne, on sait à quoi se tenir.

Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a déjà annoncé qu'il quittera son poste à l'issue de la Coupe du monde 2026. L'ancien entraîneur de l'OM pourrait reprendre du service assez rapidement puisqu'il n'a pas hésité à révéler qu'il ne fermait pas la porte. En effet, le nom de Deschamps est cité du côté du Real Madrid et cela pourrait être bénéfique pour Kylian Mbappé.

Didier Deschamps au Real Madrid ? Le coup de froid lâché par un célèbre journaliste pour cet été ! https://t.co/Kt1QtStXx0 — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Deschamps au Real Madrid pour Mbappé ? Champion du monde en tant que joueur et entraîneur, Didier Deschamps a de quoi faire saliver beaucoup de clubs. Le Real Madrid ne fait pas exception et d'après RMC, il serait même en haut de liste pour devenir le prochain entraîneur du club. Le club espagnol a encore du mal à montrer son efficacité sur le terrain et du changement pourrait s'opérer. Depuis l'arrivée de Mbappé, le Real ne gagne plus de trophée majeur et est encore mal parti cette année en Liga comme en Ligue des champions.