Mason Greenwood : Une piste relancée pour son transfert et ça peut être «financièrement intéressant pour l’OM»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, on devrait assister au départ de Mason Greenwood. L’OM a besoin d’argent et pourrait ainsi se séparer de sa plus grosse valeur marchande. Mais reste encore à trouver preneur pour l’Anglais. Alors qu’on parle actuellement surtout de l’AS Rome et de Fenerbahce, voilà qu’une autre piste, avantageuse pour l’OM, aurait finalement été relancée pour l’avenir de Greenwood.

Où jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? Malgré un contrat jusqu’en 2029, l’Anglais est appelé à quitter l’OM dans les semaines à venir. En effet, le club phocéen a un besoin urgent de faire rentrer de l’argent dans les caisses et cela pourrait donc se faire avec la vente de sa plus grosse valeur marchande. Devant reverser 40% à Manchester United, l’OM espère récupérer le plus possible de Greenwood, ayant pour cela fixé la barre à 55M€, bonus compris. Un objectif qui pourrait bien être atteint avec le retour des clubs du Golfe dans ce dossier.

Quel avenir pour Mason Greenwood ? Lors du Super Moscato Show, Florent Germain s’est exprimé sur le dossier Mason Greenwood. Dans un premier temps, le journaliste de RMC a expliqué concernant les prétendants du joueur de l’OM : « Le marché anglais ne s’intéresse pas à Greenwood suite à l’affaire dans laquelle il a été impliqué. L’AS Rome s’intéresse à Greenwood depuis quelques jours, quelques semaines. C’était le club le plus chaud sauf qu’ils sont les Italiens sous les radars de l’UEFA donc ils doivent vendre avant de se positionner. Dans le même temps, le clan Greenwood s’est mis d’accord avec Fenerbahce. Mais par contre, Fenerbahce ne proposerait que 30M€ à l’OM et Marseille en veut quasiment le double ».