Eli Junior Kroupi : La question d’argent qui rend impossible son transfert au PSG !

Véritable révélation de la saison dernière en Premier League, Eli Junior Kroupi a tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens dont le PSG. L’avant-centre de Bournemouth est très apprécié des dirigeants parisiens. Cependant, le club de la capitale semble avoir lâché ce dossier en raison de la somme réclamée par les « Cherries » pour le phénomène de 20 ans.
Le mercato estival du PSG devrait s’accélérer après la fin de cette Coupe du Monde 2026. Pour rappel, le club parisien s’est récemment séparé de Gonçalo Ramos, qui a été vendu contre 74M€ à l’AC Milan. Forcément, Luis Enrique et tous les dirigeants parisiens cherchent désormais un nouvel attaquant. Si le profil de Ferran Torres semble plaire en interne, le nom d’Eli Junior Kroupi est également revenu sur le devant de la scène au cours des dernières semaines.
Eli Kroupi trop cher pour le PSG ?
Révélé en Premier League la saison passée avec Bournemouth, le jeune attaquant français de 20 ans plaît beaucoup au PSG. Comme l’a indiqué le journaliste Loïc Tanzi ce lundi sur les ondes d’Ici Paris Ile de France, Eli Kroupi est le profil numéro un dans l’esprit du club parisien pour le poste d’attaquant cet été. Cependant, ce dernier confirme qu’en raison du montant trop élevé réclamé par Bournemouth pour le lâcher, le PSG est en difficulté pour conclure un potentiel transfert… Quoi qu’il en soit, Eli Kroupi est une piste très intéressante pour Paris, comme l’analysait Walid Acherchour au mois de juin.
« Il a totalement le profil Luis Enrique, c'est le futur Ousmane Dembélé de son système »
« Je ne suis pas fermé à l'arrivée de certains joueurs. Je suis plus Eli Kroupi que Julian Alvarez devant parce que je reste persuadé qu'un joueur français va se mettre au diapason de l'équipe dans le logiciel Luis Enrique, il y aura beaucoup moins de pression qu'un énorme transfert comme Julian Alvarez qui arrive avec le statut de champion du monde. Il serait beaucoup plus Désiré Doué Eli Kroupi. Il a totalement le profil Luis Enrique, c'est le futur Ousmane Dembélé de son système », expliquait le consultant sur les ondes de RMC.