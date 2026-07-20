Eli Junior Kroupi : La question d’argent qui rend impossible son transfert au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Véritable révélation de la saison dernière en Premier League, Eli Junior Kroupi a tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens dont le PSG. L’avant-centre de Bournemouth est très apprécié des dirigeants parisiens. Cependant, le club de la capitale semble avoir lâché ce dossier en raison de la somme réclamée par les « Cherries » pour le phénomène de 20 ans.

Le mercato estival du PSG devrait s’accélérer après la fin de cette Coupe du Monde 2026. Pour rappel, le club parisien s’est récemment séparé de Gonçalo Ramos, qui a été vendu contre 74M€ à l’AC Milan. Forcément, Luis Enrique et tous les dirigeants parisiens cherchent désormais un nouvel attaquant. Si le profil de Ferran Torres semble plaire en interne, le nom d’Eli Junior Kroupi est également revenu sur le devant de la scène au cours des dernières semaines.

Eli Kroupi trop cher pour le PSG ? Révélé en Premier League la saison passée avec Bournemouth, le jeune attaquant français de 20 ans plaît beaucoup au PSG. Comme l’a indiqué le journaliste Loïc Tanzi ce lundi sur les ondes d’Ici Paris Ile de France, Eli Kroupi est le profil numéro un dans l’esprit du club parisien pour le poste d’attaquant cet été. Cependant, ce dernier confirme qu’en raison du montant trop élevé réclamé par Bournemouth pour le lâcher, le PSG est en difficulté pour conclure un potentiel transfert… Quoi qu’il en soit, Eli Kroupi est une piste très intéressante pour Paris, comme l’analysait Walid Acherchour au mois de juin.