L'OM va devoir gérer un «très gros dossier» sur le mercato, c'est une surprise !

Très actif sur le plan des départs, l'OM n'écarte aucune option pour son mercato et semble avoir décidé de ne rendre aucun joueur intransférable. Dans cette optique, Jérôme Alonzo annonce que le dossier des gardiens de but pourrait rapidement devenir très chaud pour la direction marseillaise.
Cet été, l'OM va devoir dégraisser de manière importante sur le mercato afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont sur le départ, à commencer par Mason Greenwood. Mais alors que personne ne sera retenu, Jérôme Alonzo annonce qu'il faudra surveiller la situation des gardiens de but puisqu'un départ de Geronimo Rulli n'est pas à exclure.
Un dossier surprise à gérer à l'OM
« On revient à un dossier gardien. Tu aimes ou pas Rulli, il a fait le travail pendant 2 ans. Il était un peu moins bien cette année. Je n’oublie pas les très bons matchs qu’il a fait. Bref, s’il s’en va, tu as un très gros dossier. On le redit chaque année, tu as un boulot qui est un boulot de gardien et tu as un autre boulot qui est gardien à Paris ou à Marseille. C’est un gros chantier », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.
«C’est un gros chantier»
Il faut dire qu'aucun joueur de l'OM ne semble épargné par le dégraissage espéré par la nouvelle direction comme l'a récemment laissé entendre Stéphane Richard. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait le président de l'OM dans les colonnes de La Provence.