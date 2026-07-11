L'OM va devoir gérer un «très gros dossier» sur le mercato, c'est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le plan des départs, l'OM n'écarte aucune option pour son mercato et semble avoir décidé de ne rendre aucun joueur intransférable. Dans cette optique, Jérôme Alonzo annonce que le dossier des gardiens de but pourrait rapidement devenir très chaud pour la direction marseillaise.

Cet été, l'OM va devoir dégraisser de manière importante sur le mercato afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont sur le départ, à commencer par Mason Greenwood. Mais alors que personne ne sera retenu, Jérôme Alonzo annonce qu'il faudra surveiller la situation des gardiens de but puisqu'un départ de Geronimo Rulli n'est pas à exclure.

Un dossier surprise à gérer à l'OM « On revient à un dossier gardien. Tu aimes ou pas Rulli, il a fait le travail pendant 2 ans. Il était un peu moins bien cette année. Je n’oublie pas les très bons matchs qu’il a fait. Bref, s’il s’en va, tu as un très gros dossier. On le redit chaque année, tu as un boulot qui est un boulot de gardien et tu as un autre boulot qui est gardien à Paris ou à Marseille. C’est un gros chantier », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.