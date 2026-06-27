L'OM tient un grand nom : «C'est presque inespéré»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, le nom de Mason Greenwood revient avec insistance sur le mercato. Et pour cause, l'OM cherche à vendre son ailier à l'AS Roma, mais les prix qui circulent ne sont pas convaincants pour Eric Di Meco qui verrait bien le club phocéen conserver son numéro 10.

Contraint de vendre cet été, l'OM cherche à se séparer de Mason Greenwood, convoité notamment par l'AS Roma et Fenerbahçe. Néanmoins, le club phocéen n'a toujours pas reçu l'offre attendue, au point qu'Eric Di Meco se demande sir l'OM ne devrait pas conserver son numéro 10 dont la présence dans l'effectif est décrit comme quelque chose de «presque inespéré».

Di Meco évoque le cas Greenwood « L'OM va rentrer dans une année, avec la Ligue Europa, où avoir Greenwood dans ton effectif, c'est presque inespéré. Même s'il n'est pas un joueur du top 8 ou du top 16 européen, c'est quand même un attaquant qui a un truc. Pour l'OM version Ligue Europa et version économie, c'est inespéré », lâche l'ancien joueur de l'OM au micro du Super Moscato Show sur RMC avant de poursuivre.