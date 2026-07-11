L'OM reçoit un avertissement pour le transfert de Mason Greenwood : «C'est le genre de dossier qui finit toujours mal»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le transfert de Mason Greenwood continue d'alimenter les débats sur le mercato puisqu'après avoir été annoncé proche de l'AS Roma, le numéro 10 de l'OM a changé d'avis et devrait finalement rejoindre Fenerbahçe. Une situation qui fait parler en Italie.

Contraint de vendre afin d'équilibrer ses comptes et d'alléger sa masse salariale, l'OM s'active pour trouver une solution pour vendre Mason Greenwood qui semble se diriger vers Fenerbahçe. Un sacré rebondissement puisque l'ailier anglais était plutôt attendu du côté de l'AS Roma où il était la priorité de Gian Piero Gaseprini. Un retournement de situation qui agace en Italie.

«Ce genre de négociation finit toujours mal» Ainsi le journaliste italien Roberto Pruzzo regrette que les négociations aient mal fini. « Greenwood ? Ce genre de négociation finit toujours mal. On ne sait pas si le joueur a vraiment envie de venir à la Roma, et au final, il finit par aller à Fenerbahçe. Il n’arrive jamais qu’on se dise" c’est le joueur qui me plaît" et qu’on le recrute deux heures plus tard », assure-t-il au micro de Radio Radio avant que son confrère Fernando Orsi n'en rajoute une couche : « Le football ne s’arrête pas avec Greenwood. Il ne me semble pas fiable en tant que personne, et avec la moitié de cette somme, on peut trouver quelqu’un qui convienne à Gasperini. La Coupe du monde est une vitrine pour les joueurs. »