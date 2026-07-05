L’OM n’a plus d’argent pour son mercato : «C’est fini !»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’arrivée de Bruno Genesio a été officialisée, l’OM peut désormais se tourner vers un mercato qui s’annonce très agité mais pour lequel il ne faut pas s’attendre à des folies. Stéphane Richard assure ainsi que l’ancien modèle incarnée par Pablo Longoria est bien terminé.

Sous la direction de Pablo Longoria et Medhi Benatia, l'OM a vécu plusieurs mercatos durant lesquels d'importantes sommes d'argent ont été engagées. Mais cela n'a pas eu l'effet escompté en terme de résultats sportifs, ce qui place aujourd'hui le club phocéen dans une situation économique très compliquée. Une situation dont a hérité Stéphane Richard. Et le nouveau président de l'OM assure que le club va se tourner vers une nouvelle stratégie sur le mercato.

Changement de stratégie confirmé sur le mercato de l'OM « Depuis plusieurs semaines, j’entends beaucoup de choses : que l’OM devra se serrer la ceinture, que l’ambition va disparaître ou que les résultats seront forcément moins bons parce que nous dépenserons moins. Je ne partage pas cette analyse. D’abord parce que le football démontre régulièrement qu’il n’existe pas de lien mécanique entre le niveau des dépenses et les résultats sportifs. Si c’était le cas, nous n’aurions pas connu les difficultés que l’OM a traversées avec les investissements consentis ces dernières années, et d’autres clubs n’auraient pas réussi à rivaliser avec des moyens très inférieurs », confie-t-il dans un premier temps dans les colonnes de La Provence avant d’en rajouter une couche.