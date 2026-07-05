L’OM boucle une signature majeure qui surprend tout le monde : «Ça ne faisait pas partie des plans»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En début d’année, l’OM a connue une crise majeure qui a conduit, comme souvent, à un changement d’entraîneur. Mais cette fois-ci, la crise était plus profonde puisque Pablo Longoria a également décidé de partir. Pour le remplacer, c’est Stéphane Richard qui a été choisi. Une proposition qu’il n’avait pas vu venir.

Le mois de janvier 2026 a laissé des traces à l'OM qui a tout perdu en quelques matches. Battus aux tirs-au-but par le PSG lors du Trophées des Champions, avant de se faire humilier en Ligue 1 par les Parisiens quelques jours plus tard, les Marseillais avaient surtout été éliminés dès la phase de poule de la Ligue des champions après deux lourdes défaites contre Liverpool et Bruges, à chaque fois sur le score de 3 à 0. Résultat, Roberto De Zerbi avait démissionné, tandis que Pablo Longoria avait été écarté de ses fonctions. Frank McCourt s'est donc mis en quête d'un nouveau président et a choisi Stéphane Richard, ancien patron d'Orange. Un choix qui a surpris tout le monde, y compris le principal concerné.

Stéphane Richard raconte sa signature à l'OM « Sur le papier, ça ne faisait pas partie de mes plans de carrière personnels, même si des gens pouvaient m’en parler, comme une galéjade. Quand la crise est arrivée, j’étais en week-end, mi-mars quand j’ai reçu un coup de fil d’une personne qui m’a parlé de l’OM, j’ai dit "Pourquoi pas", puisque c’est un poste qui ne se refuse pas. J’étais intéressé, curieux. Quelques jours après je suis allé dîner avec Frank à Londres, on a passé un très long moment, on s’est raconté nos parcours de vie et on a parlé de la situation du club. Il faut croire que je lui ai plu (rires). J’aime beaucoup le personnage. Il est intéressant, brillant, cultivé, il dégage une belle énergie… Il a du charisme. Je l’ai notamment constaté en le voyant s’adresser aux joueurs ou lors de nos échanges avec les instances. J’ajoute que la situation ne pouvait pas me laisser indifférent parce que c’est Marseille, le foot, l’OM », raconte-t-il dans une interview accordée à La Provence.