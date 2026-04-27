Le PSG a recruté «le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge» : Lucas Chevalier est plus que jamais menacé !

L'été dernier, le PSG n'a pas recruté seulement Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier. En effet, le club de la capitale a également attiré Renato Marin, arrivé libre en provenance de l'AS Roma. Et l'actuel troisième gardien parisien, pourrait rapidement gravir les échelons au PSG.
Apparu en Coupe de France, Renato Marin est arrivé l'été dernier en provenance de l'AS Roma où son contrat prenait fin. Et bien qu'il soit dans l'ombre de Matvey Safonov et Lucas Chevalier, le jeune portier italo-brésilien représente l'avenir du PSG.
Le PSG a de grandes ambitions pour Renato Marin
Ainsi, dans un article de L'EQUIPE publié en novembre dernier, une source au sein du PSG se justifiait du recrutement de Renato Marin en affirmant que c'était un gros coup pour le futur : « C’est un recrutement pour l’avenir, une grande opportunité. Vous allez peut-être le comprendre plus tard. On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge. Et en plus, il était libre… ». Et alors que les débats font rage au PSG concernant la hiérarchie des gardiens entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov, à moyen terme, Renato Marin pourrait régler la question.
«La route est complétement barrée pour Chevalier»
C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste Félix Rouah sur le plateau de L'EQUIPE du Soir : « Lucas Chevalier n'a pas de temps à perdre parce que son talent exige qu'il aille jouer au football et défendre les buts d'un bon club comme il l'a fait à Lille. Et j'ajouterai dans la balance, le troisième gardien dont Luis Enrique rappelle le nom à chaque conférence de presse. A chaque fois qu'un journaliste lui dit qu'il a recruté deux joueurs, Chevalier et Zabarnyi, il dit : "Non, j'en ai recruté trois". Et Luis Enrique avait même dit que le PSG avait recruté le meilleur joueur à son poste à cet âge-là. Donc la route est complétement barrée pour Chevalier ».