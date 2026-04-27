Le PSG a recruté «le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge» : Lucas Chevalier est plus que jamais menacé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG n'a pas recruté seulement Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier. En effet, le club de la capitale a également attiré Renato Marin, arrivé libre en provenance de l'AS Roma. Et l'actuel troisième gardien parisien, pourrait rapidement gravir les échelons au PSG.

Apparu en Coupe de France, Renato Marin est arrivé l'été dernier en provenance de l'AS Roma où son contrat prenait fin. Et bien qu'il soit dans l'ombre de Matvey Safonov et Lucas Chevalier, le jeune portier italo-brésilien représente l'avenir du PSG.

ℹ️ Où en est Chevalier ?



🧐 Sa situation ne l’enchante pas, mais selon ses proches, elle ne lui a ni plombé le moral, ni gangrené l’ambition.



🎙 « Il va bien moralement même si, de l’extérieur, la situation ne semble pas évidente, glisse un membre de son premier cercle. Il faut… pic.twitter.com/Lg8pRp97An — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 24, 2026

Le PSG a de grandes ambitions pour Renato Marin Ainsi, dans un article de L'EQUIPE publié en novembre dernier, une source au sein du PSG se justifiait du recrutement de Renato Marin en affirmant que c'était un gros coup pour le futur : « C’est un recrutement pour l’avenir, une grande opportunité. Vous allez peut-être le comprendre plus tard. On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge. Et en plus, il était libre… ». Et alors que les débats font rage au PSG concernant la hiérarchie des gardiens entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov, à moyen terme, Renato Marin pourrait régler la question.