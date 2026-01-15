Kylian Mbappé : La rupture amoureuse confirmée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé sera donc resté 7 saisons au PSG. Une belle histoire qui a pris fin à l'été 2024 avec le départ du Français pour le Real Madrid. Et voilà que la séparation a été fracassante puisque ça s'est terminé devant la justice française. La guerre était ainsi déclarée entre Mbappé et le PSG et c'est ainsi que Daniel Riolo a comparé cela a une histoire amoureuse.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, ça s'est très mal terminé. En effet, les derniers mois du Français dans la capitale ont été terribles avec de grosses tensions avec Nasser Al-Khelaïfi. Une séparation qui s'est même terminée devant la justice française, Mbappé réclamant 55M€ de salaires et primes impayés. De quoi faire penser à ce qu'on retrouve dans les relations amoureuses ? Ça y ressemble fortement...

« Dans une relation amoureuse.... » A l'occasion d'un entretien accordé à Canal Supporters, Daniel Riolo est revenu sur la fin de l'histoire tumultueuse entre le PSG et Kylian Mbappé. Faisant notamment un parallèle avec les relations amoureuses, il a expliqué : « Tout le monde a vécu ça. Il n'y a pas une personne qui peut me dire qu'il n'a pas vécu ça. Que ce soit dans une relation amoureuse, dans la relation d'une entreprise, à un moment tu vas boire des coups, tu es à la fête, tu aimes ta petite amie, on part en vacances, c'est la fête, on s'aime à la folie. On pense même qu'on va faire notre vie ensemble, qu'on ne quittera jamais la boite ».