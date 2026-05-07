Kylian Mbappé : Fabrizio Romano annonce son club pour la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans l'oeil du cyclone au Real Madrid et pris en grippe par une partie des supporters, Kylian Mbappé sera-t-il poussé au départ lors du prochain mercato estival ? Le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur l'avenir de l'attaquant de l'équipe de France, et il annonce d'ores et déjà dans quel club évoluera Mbappé l'an prochain.

Présent au Real Madrid depuis l'été 2024, Kylian Mbappé (27 ans) n’échappe pas aux critiques au sein du club merengue, et notamment depuis quelques jours. Le capitaine de l'équipe de France s’est retrouvé au centre d’une nouvelle polémique puisqu'en dépit de sa blessure, Mbappé a profité de son indisponibilité pour se rendre en Italie avec sa petite amie, Ester Exposito. Un voyage qui a provoqué la colère des supporters du Real Madrid, dont certains sont allés jusqu'à réclamer son départ dans une pétition. Mais Mbappé est-il vraiment menacé pour son avenir, avec un contrat qui court jusqu'en 2029 ?

« Kylian Mbappé va rester à 100% » Fabrizio Romano, journaliste spécialisé sur le mercato, a évoqué l'épineux cas Kylian Mbappé sur sa chaine Youtube. Et il affirme que l'ancienne star du PSG ne bougera pas du Real Madrid malgré la colère de certains supporters : « C’est vrai que ce n’est pas le meilleur moment entre Mbappé et le Real Madrid, mais il ne faut pas exagérer. Kylian Mbappé va rester à 100% et fera partie du projet. Ce n’est seulement Mbappé, il y a aussi d’autres problèmes au club. C’est une situation compliquée », assure Romano.