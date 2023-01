«Ils veulent le vendre à l’étranger», Mbappé reçoit le feu vert

Thomas Bourseau

Harry Kane fait beaucoup parler de lui sur et en dehors du terrain. En raison de sa situation contractuelle à Tottenham, l’international anglais pourrait mettre le feu au mercato estival de 2023. Au PSG, Kylian Mbappé l’attendrait, mais le Bayern Munich pourrait remporter cette course à la signature de Kane pour qui Tottenham tablerait sur une vente en dehors de l’Angleterre.

Kylian Mbappé aurait à coeur de recevoir de l’aide supplémentaire sur le front de l’attaque du PSG. Par le passé cette saison, le champion du monde tricolore a partagé son mécontentement à deux reprises quant à son rôle occasionnel de pivot au PSG. Pour remédier à cette situation, le conseiller football Luis Campos et l’ensemble de la direction du PSG scruteraient le marché des transferts afin de mettre la main sur un attaquant axial de classe mondiale autour duquel Mbappé pourra tourner.

En cas de vente de Kane, Tottenham veut un club étranger à la Premier League

D’après diverses rumeurs circulant dans la presse, le profil d’Harry Kane serait apprécié par beaucoup au PSG. Ancien coach du club de la capitale et de Tottenham, Mauricio Pochettino a fait savoir à The Athletic ces dernières semaines que Kane serait le complément parfait de Mbappé au PSG. Journaliste pour BILD , Valentina Maceri a confié à Sky Sports qu’une prolongation du contrat courant jusqu’en juin 2024 d’Harry Kane à Tottenham n’est pas une certitude à ce jour. Et qu’en cas de transfert à la prochaine intersaison, le PSG aurait donc ses chances . « Tottenham et Antonio Conte font tout pour qu'il prolonge son contrat. S'il ne le fait pas, les Spurs ne voudront pas le vendre à une équipe de Premier League. Ils veulent donc le vendre à l'étranger, ce qui pourrait augmenter les chances du Bayern Munich ».

Le Bayern Munich annonce la couleur au PSG pour Kane