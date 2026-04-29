«Il va être obligé d'aller à l'étranger» : La prédiction de Daniel Riolo sur l'avenir d'Habib Beye !

Depuis qu'il est arrivé à l'OM, Habib Beye enchaîne les désillusions malgré ses grandes ambitions à la tête du club au sein duquel il a évolué en tant que joueur. A tel point que son avenir à Marseille semble déjà scellé, comme le constate Daniel Riolo, très pessimiste pour le futur de l'ancien coach du Red Star.
Arrivé sur le banc de l'OM en février juste après son licenciement du Stade Rennais, Habib Beye ne parvient pas à justifier le choix du club phocéen. A tel point que son avenir ne fasse plus de doute. A moins d'un miracle, il ne sera pas conservé à Marseille. Et pour Daniel Riolo, Habib Beye n'a plus d'autres choix que d'aller à l'étranger.
Riolo est très inquiet pour l'avenir de Beye
« Je ne sais même pas si Beye pourra s'en remettre. Quel président va lui redonner ça. Le rôle même auprès des joueurs et des présidents des réseaux sociaux est monstrueux. C'est une nouvelle donnée qui est bien plus importante qu'un 3-4-3 ou un 3-5-2. Mêmes les présidents font attention à ça, Beye est mort. Quel président, avec la mauvaise réputation qu'il est en train de se faire, va lui redonner confiance ? Il va être obligé d'aller à l'étranger », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot avant de revenir sur le départ de Roberto De Zerbi en février.
«Quel président, avec la mauvaise réputation qu'il est en train de se faire, va lui redonner confiance ?»
« De Zerbi est parti pour quoi ? Le truc c'est la confiance qu'on accorde et aux joueurs et aux coachs aujourd'hui dans ce milieu. Un mec comme De Zerbi au fond n'a pensé qu'à sa gueule et depuis le début il ne pensait qu'à sa gueule. Toute sa comédie sur 'le j'suis un mec comme vous'. Il est parti à Tottenham et s'en bat les couilles. Il raconte les mêmes histoires à Tottenham. Il va falloir arrêter d'avoir des illusions sur le milieu », ajoute Daniel Riolo.