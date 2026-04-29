«Il va être obligé d'aller à l'étranger» : La prédiction de Daniel Riolo sur l'avenir d'Habib Beye !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé à l'OM, Habib Beye enchaîne les désillusions malgré ses grandes ambitions à la tête du club au sein duquel il a évolué en tant que joueur. A tel point que son avenir à Marseille semble déjà scellé, comme le constate Daniel Riolo, très pessimiste pour le futur de l'ancien coach du Red Star.

Arrivé sur le banc de l'OM en février juste après son licenciement du Stade Rennais, Habib Beye ne parvient pas à justifier le choix du club phocéen. A tel point que son avenir ne fasse plus de doute. A moins d'un miracle, il ne sera pas conservé à Marseille. Et pour Daniel Riolo, Habib Beye n'a plus d'autres choix que d'aller à l'étranger.

🚨🚨 « 𝗧𝗨 𝗡𝗘 𝗠𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗖̧𝗔, 𝗧’𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗦 𝗠𝗢𝗡 𝗣𝗘̀𝗥𝗘, 𝗜𝗟 𝗡’𝗬 𝗔 𝗣𝗔𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗠𝗢𝗜 𝗤𝗨𝗜 𝗦𝗨𝗜𝗦 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘́ !! 🤬🤯 »



Habib Beye 🇸🇳 et Himad Abdelli 🇩🇿 se sont pris le bec et 𝗖̧𝗔 𝗔 𝗖𝗛𝗔𝗨𝗙𝗙𝗘́ 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗨𝗫 !… pic.twitter.com/2kwwdbsqKB — Actu Foot (@ActuFoot_) April 27, 2026

Riolo est très inquiet pour l'avenir de Beye « Je ne sais même pas si Beye pourra s'en remettre. Quel président va lui redonner ça. Le rôle même auprès des joueurs et des présidents des réseaux sociaux est monstrueux. C'est une nouvelle donnée qui est bien plus importante qu'un 3-4-3 ou un 3-5-2. Mêmes les présidents font attention à ça, Beye est mort. Quel président, avec la mauvaise réputation qu'il est en train de se faire, va lui redonner confiance ? Il va être obligé d'aller à l'étranger », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot avant de revenir sur le départ de Roberto De Zerbi en février.