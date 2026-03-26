«Il ne voulait plus venir» : Le PSG n'a jamais recruté ce joueur, il en veut à Al-Khelaïfi !

Pierrick Levallet

Ces dernières années, le PSG a changé sa politique sur le mercato. Le club de la capitale mise désormais sur la jeunesse afin de construire un projet sur le long terme. Mais il y a quelques temps, la formation parisienne empilait les stars. Nasser Al-Khelaïfi a toutefois raté un joueur sur le marché des transferts. Et des années plus tard, une légende des Rouge-et-Bleu lui en veut encore.

Depuis les arrivées de Luis Campos en 2022 puis de Luis Enrique en 2023, le PSG a changé sa politique sur le mercato. Le club de la capitale a remis le collectif au centre de son projet en misant sur des éléments jeunes. Mais il fut un temps où les Rouge-et-Bleu empilaient les stars en espérant pouvoir remporter la Ligue des champions. Un joueur a toutefois presque toujours repoussé les avances de Nasser Al-Khelaïfi. Et des années plus tard, une légende du PSG lui en veut encore de cet échec sur le marché des transferts.

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé sur le départ, une galère est à prévoir ? https://t.co/IaT2cfZRke — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

«C’est un joueur dont je lui ai parlé plusieurs fois» « Il y a un joueur pour lequel je ne pardonnerai pas au président du PSG (rires), parce que c’est un joueur dont je lui ai parlé plusieurs fois. Je lui en ai parlé avant qu’il aille à Monaco et quand il était à Monaco. C’est Bernardo Silva. J’ai assisté à un match de la sélection nationale féminine à Manchester et Bernardo était venu assister au match. J’ai pris une photo avec lui et je l’ai envoyée au président en disant : « comment faites-vous pour ne pas le recruter ? Et il m’a répondu qu’il ne voulait plus venir au PSG. Donc je lui ai dit : « forcément, maintenant il est à Manchester City ». On s’amusait en échangeant des messages » a confié Pedro Miguel Pauleta dans l’émission 90+3 d’A Bola.