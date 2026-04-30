«Il n’aurait jamais signé pour ça» : Deux ans après, Kylian Mbappé pourrait regretter son transfert au Real Madrid ?

Après sa fin d’aventure au Paris Saint-Germain, tout le monde pensait que Kylian Mbappé allait pouvoir se relancer au Real Madrid. Mais c’est tout l’inverse qui s’est passé, puisque la star française est plus critiquée que jamais et se dirige actuellement vers sa deuxième saison blanche avec les Merengue.
Peu de personnes auraient parié sur ça. Avec Kylian Mbappé, le PSG n’arrivait pas à gagner, alors que le Real Madrid dominait le football pendant ce temps-là. Mais désormais, le football développé par Paris est unanimement salué, tandis que le Français traverse l’une des pires périodes de sa carrière dans la capitale espagnole.
« Si on lui avait dit dans 2 ans il y aura des montages de toi habillé en dictateur... »
Il est devenu en quelques mois la cible favorite des critiques et certains estiment déjà que le Real Madrid joue mieux, quand Kylian Mbappé n’est pas sur le terrain. Une situation qui n’est pas sans rappeler ce qu’il a pu vivre il n’y a pas si longtemps, du côté du PSG. « Si on lui avait dit lorsqu’il est arrivé au Real Madrid, dans 2 ans il y aura des montages de toi habillé en dictateur et on parlera de toi comme on parlait de toi au PSG sur la fin, il n'aurait jamais signé pour ça. C'est un échec pour Kylian Mbappé » a expliqué Edgar Groleau, correspondant en Espagne pour RMC.
« Au-delà des blessures et des résultats collectifs, il est beaucoup moins efficace »
« Le calcul n’est pas compliqué, jusqu’en décembre sa saison est exceptionnelle et il a porté cette équipe, il a été à son meilleur niveau et pas loin d’être à nouveau le meilleur joueur du monde (...) A ce moment-là tout allait bien » a-t-il poursuivi, dans le podcast After Espagne. « Après, il y a eu cette histoire de blessure et là, ce n’est pas que de sa faute, la deuxième partie de saison n’est pas réussie. Au-delà des blessures et des résultats collectifs, quand tu regardes même son efficacité, il est beaucoup moins efficace. Il a besoin de beaucoup plus de tirs pour marquer ».