«Il n’aurait jamais signé pour ça» : Deux ans après, Kylian Mbappé pourrait regretter son transfert au Real Madrid ?

Axel Cornic

Après sa fin d’aventure au Paris Saint-Germain, tout le monde pensait que Kylian Mbappé allait pouvoir se relancer au Real Madrid. Mais c’est tout l’inverse qui s’est passé, puisque la star française est plus critiquée que jamais et se dirige actuellement vers sa deuxième saison blanche avec les Merengue.

Peu de personnes auraient parié sur ça. Avec Kylian Mbappé, le PSG n’arrivait pas à gagner, alors que le Real Madrid dominait le football pendant ce temps-là. Mais désormais, le football développé par Paris est unanimement salué, tandis que le Français traverse l’une des pires périodes de sa carrière dans la capitale espagnole.

« Si on lui avait dit dans 2 ans il y aura des montages de toi habillé en dictateur... » Il est devenu en quelques mois la cible favorite des critiques et certains estiment déjà que le Real Madrid joue mieux, quand Kylian Mbappé n’est pas sur le terrain. Une situation qui n’est pas sans rappeler ce qu’il a pu vivre il n’y a pas si longtemps, du côté du PSG. « Si on lui avait dit lorsqu’il est arrivé au Real Madrid, dans 2 ans il y aura des montages de toi habillé en dictateur et on parlera de toi comme on parlait de toi au PSG sur la fin, il n'aurait jamais signé pour ça. C'est un échec pour Kylian Mbappé » a expliqué Edgar Groleau, correspondant en Espagne pour RMC.