Harry Kane au PSG : «Je serais plus proche de l'Angleterre», l’argument qui peut faire mouche pour boucler le transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le Bayern Munich, Harry Kane devra prochainement prendre une décision forte pour la suite de sa carrière. Il semblerait que le PSG soit une piste plausible pour le buteur anglais, d'autant qu'elle lui permettrait de se rapprocher de son pays natal comme l'a clairement indiqué le journaliste allemand Christian Falk.

Adversaire du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich (victoire 5-4 des Parisiens au match aller mardi dernier), Harry Kane (32 ans) semble encore dans le flou pour son avenir, lui qui arrivera bientôt à un an de la fin de son contrat avec le club bavarois. Il semblerait d'ailleurs que le PSG ait des vues sur le buteur anglais du Bayern, et dans le podcast Bayern Inside, le journaliste de Sport Bild Christian Falk a expliqué en quoi la piste Kane pourrait s'avérer crédible pour le PSG lors du prochain mercato estival.

« Le PSG est à la recherche d'un attaquant comme Harry Kane » « J'ai entendu dire que le PSG était à la recherche d'un attaquant comme Harry Kane – et qu'il était prêt à dépenser beaucoup d'argent pour l'acquérir. Donc ils sont concentrés sur Harry Kane. Donc on ne sait jamais. Si le Bayern Munich gagne tout, peut-être qu'Harry Kane se dira : "Oh peut-être que je pourrais avoir un nouveau challenge et je serais plus proche de l'Angleterre en vivant à Paris". Mais pour le moment, je ne pense pas qu'il réfléchisse comme ça. Cependant, s'il y a une offre qui arrive, on ne peut jamais savoir », affirme le journaliste allemand, qui estime donc que la proximité géographique entre Paris et l'Angleterre pourrait faciliter le transfert d'Harry Kane au PSG.