Gros mensonge de Karim Benzema sur son mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est désormais officiel, Karim Benzema a acté dimanche son départ du Real Madrid et vient même de boucler son arrivée dans les rangs du club saoudien d’Al-Ittihad. Un choix de carrière relativement inattendu pour le journaliste Frédéric Hermal, proche du Real Madrid, et qui affiche un doute sur la parole de Benzema.

La nouvelle est tombée dimanche après plusieurs semaines de suspense : Karim Benzema n’est plus un joueur du Real Madrid et a donc mis un terme à ses 14 ans de règne au sein du club merengue . Dans la foulée, le buteur français a bouclé son arrivée pour trois ans dans les rangs du club saoudien d’Al-Ittihad, avec un salaire total estimé à 600M€.

« Je voulais prendre ma retraite ici »

En conférence de presse mardi, Karim Benzema a évoqué pour la première fois son départ du Real Madrid : « C'est un jour un peu triste parce que je quitte mon club. J'ai signé à Madrid et je voulais prendre ma retraite ici, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Je serai toujours un fan de Madrid », a lâché l’ex-international français.

« Il n’a pas dit la vérité »