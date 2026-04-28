Gonçalo Ramos : Walid Acherchour donne le nom de l’attaquant qui doit le remplacer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté ces derniers mois, Gonçalo Ramos a été expulsé samedi lors de la victoire à Angers. Une situation qui pourrait bien remettre en cause son avenir au PSG. Et Walid Acherchour propose d’ailleurs un nom pour remplacer le buteur portugais.

Recruté pour 65M€ hors bonus en provenance de Benfica en 2023, Gonçalo Ramos ne s’est jamais réellement imposé au PSG où son profil ne semble pas correspondre aux attentes de Luis Enrique. Devenu un simple supersub, le buteur portugais n’y arrive plus et son avenir ne semble plus passer par le PSG ou un transfert cet été n’est pas à exclure. Pour le journaliste de RMC, Walid Acherchour, c’est même une nécessité, à tel point qu’il donne déjà le nom d’un attaquant susceptible de le remplacer à savoir le jeune Eli Kroupi qui réalise une belle saison à Bournemouth.

📰 @MatteMoretto: Gonçalo Ramos was offered to Juventus, but especially to AC Milan. pic.twitter.com/HqoN8c8HIV — Milan Posts (@MilanPosts) April 27, 2026

Acherchour veut Kroupi pour remplacer Ramos « Ça va peut-être faire sursauter mais moi je vais chercher Eli Kroupi à la fin de la saison et je sors Ramos. J’aime beaucoup Eli Kroupi, je le mets dans le registre de back up de Dembélé parce que je pense qu’il a beaucoup plus le profil. Quand tu veux faire souffler Dembélé, tu mets Kroupi qui va totalement correspondre à ce que veut mettre en place Luis Enrique. Il arrivera au PSG en mode Disneyland même si c’est surdimensionné pour lui. Par contre, il va progresser comme Barcola, Doué. C’est un joueur français que tu ramènes. Ce coup-là sincèrement je le fais », lance-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.