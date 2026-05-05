Du PSG à l’OM : «Il a l’amour du club», la piste Christophe Galtier est validée !

Et si le prochain entraîneur de l’OM se nommait Christophe Galtier ? Passé sur le banc du PSG entre 2022 et 2023, le technicien de 59 ans fait partie des noms évoqués pour remplacer Habib Beye sur le banc marseillais. Pierre Ménès a d’ailleurs validé la piste menant à l’entraîneur du Neom SC en Arabie Saoudite.
Sous contrat jusqu’en juin 2027, Habib Beye pourrait quitter l’OM à l’issue de la saison. Le coach de 48 ans n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés, à savoir gagner la Coupe de France et finir troisième de Ligue 1. La direction marseillaise devrait donc probablement se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et l’un des noms évoqués est celui de Christophe Galtier. Pierre Ménès semble d’ailleurs valider la piste menant à l’ancien technicien du PSG (2022-2023).
Christophe Galtier «sait gérer un club, une équipe»
« Qui je choisirais comme entraîneur ? Je choisirais un entraîneur français. Parce qu’à un moment donné, il y en a marre des mecs qui ne parlent pas français, toujours ce côté ‘je me la pète parce que je suis un entraîneur de renommée internationale’. Quand tu vois ce que De Zerbi ça a donné... Même si c’était mieux qu’avec Beye, ce n’était pas extraordinaire. Je confierais franchement le club à Christophe Galtier ou Bruno Génésio, qui sont des mecs qui savent gérer un club, une équipe. Ils ont - pour Galtier - l’amour du club et pour Génésio l’habitude » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.
Christophe Galtier, le profil idéal pour l'OM ?
Il faut dire que le technicien de 59 ans coche à peu près toutes les cases du profil mentionné par Pierre Ménès. Christophe Galtier possède une large expérience de la Ligue 1 et est habitué à officier dans des environnements où la passion des supporters est grande après ses passages à l’ASSE et au PSG. L’entraîneur français est également natif de Marseille et a même joué à l’OM entre 1985 et 1987 puis entre 1995 et 1997. À voir si Stéphane Richard se tournera vers lui pour remplacer Habib Beye une fois qu’il aura pris ses fonctions à la présidence de la formation marseillaise. Affaire à suivre...