Du PSG à l’OM : «Il a l’amour du club», la piste Christophe Galtier est validée !

Pierrick Levallet

Et si le prochain entraîneur de l’OM se nommait Christophe Galtier ? Passé sur le banc du PSG entre 2022 et 2023, le technicien de 59 ans fait partie des noms évoqués pour remplacer Habib Beye sur le banc marseillais. Pierre Ménès a d’ailleurs validé la piste menant à l’entraîneur du Neom SC en Arabie Saoudite.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Habib Beye pourrait quitter l’OM à l’issue de la saison. Le coach de 48 ans n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés, à savoir gagner la Coupe de France et finir troisième de Ligue 1. La direction marseillaise devrait donc probablement se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et l’un des noms évoqués est celui de Christophe Galtier. Pierre Ménès semble d’ailleurs valider la piste menant à l’ancien technicien du PSG (2022-2023).

Christophe Galtier «sait gérer un club, une équipe» « Qui je choisirais comme entraîneur ? Je choisirais un entraîneur français. Parce qu’à un moment donné, il y en a marre des mecs qui ne parlent pas français, toujours ce côté ‘je me la pète parce que je suis un entraîneur de renommée internationale’. Quand tu vois ce que De Zerbi ça a donné... Même si c’était mieux qu’avec Beye, ce n’était pas extraordinaire. Je confierais franchement le club à Christophe Galtier ou Bruno Génésio, qui sont des mecs qui savent gérer un club, une équipe. Ils ont - pour Galtier - l’amour du club et pour Génésio l’habitude » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.