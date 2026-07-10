Diogo Costa au PSG : La décision est prise pour le transfert du gardien portugais !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les spéculations vont bon train depuis quelques jours au sujet d'un possible transfert de Diogo Costa, le gardien de la sélection portugaise, en direction du PSG. Un deal à hauteur de 60M€, le montant de sa clause libératoire au FC Porto, a même été évoqué pour faire venir Costa au Parc des Princes. Mais le journaliste Fabrice Hawkins affirme qu'il n'y a strictement rien entre le PSG et le portier lusitanien.

Et si Matvey Safonov, titulaire indiscutable depuis plusieurs mois dans les buts du PSG, était à son tour menacé ? Le journaliste portugais Gary De Jesus a récemment lâché une information de taille au micro de RMC sur une arrivée de Diogo Costa (26 ans, FC Porto), le gardien du Portugal : « Il y a des contacts avancés avec le PSG. Il a prolongé en novembre dernier pour faire descendre sa clause libératoire à 60M€ ». Mais qu'en est-il vraiment ? Le PSG s'apprête-t-il à débourser les 60M€ nécéssaires pour faire sauter la clause libératoire de Diogo Costa au FC Porto ?

« Il n'en est absolument rien » Au micro de l'After Foot sur RMC, le journaliste Fabrice Hawkins a réagi sur ces spéculations et nie tout en bloc. Selon lui, le PSG n'a jamais prévu de recruter Diogo Costa cet été : « Diogo Costa au PSG ? Des choses trainent sur les réseaux sociaux, on parle peut-être d'une arrivée du gardien portugais du FC Porto, Diogo Costa, il n'en est absolument rien », affirme le journaliste de RMC, spécialisé sur le mercato.