Départ imminent de Benatia : La réponse sur son avenir à l’OM !

Depuis fin 2023, Medhi Benatia fait partie de l’organigramme de l’OM. Mais sera-t-il là encore longtemps ? Après le Trophée des Champions, le directeur du football du club phocéen avait tenu des propos chocs sur son avenir. Faut-il alors s’inquiéter pour Benatia ? Pas forcément à en croire Bertrand Latour.

Et si Medhi Benatia quittait prochainement l’OM ? Les récents propos du Marocain avaient jeté un gros froid sur son avenir. En effet, le directeur du football à Marseille avait balancé face à la presse : « Dans pas longtemps vous verrez qu'il y aura d'autres personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps de travailler ».

« Les déclarations de Benatia, j’ai été à demi surpris » Forcément, chez les supporters de l’OM, on s’est mis à craindre un départ de Medhi Benatia. Cela se produira-t-il prochainement ? Sur le plateau du Late Football Club, Bertrand Latour a expliqué : « Moi, les déclarations de Benatia, j’ai été à demi surpris. Il est dans cet état d’esprit quasiment depuis qu’il est à Marseille. Il sait que ça peut durer peut de temps. C’est aussi une manière de valoriser son travail et montrer à quel point il est essentiel ».