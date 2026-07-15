Départ du PSG : Barcola a fait une demande spéciale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il n'a toujours pas trouvé d'accord avec la direction du PSG pour une prolongation de son contrat, Bradley Barcola figure notamment sur la short-list de Liverpool. Et en attendant d'y voir plus clair sur sa situation personnelle, l'attaquant de l'équipe de France aurait formulé une demande spéciale au PSG : aucune discussion concrète avant la fin de la Coupe du Monde.

« Mon avenir au PSG ? Pour l'instant, je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qui va se passer après, je ne sais pas », confiait récemment Bradley Barcola (23 ans) en conférence de presse avec l'équipe de France, alors que son futur au PSG semble de plus en plus incertain. Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool est très attiré par le profil de l'attaquant tricolore depuis plusieurs mois et pourrait donc en profiter, d'autant que Barcola n'apparait toujours pas comme un titulaire indiscutable de Luis Enrique dans la rotation offensive du PSG.

Barcola ne veut aucune discussion avant la fin du Mondial Olivier Tallaron a fait le point sur l'évolution de ce feuilleton Bradley Barcola au PSG, et il a apporté une précision de taille via un post son compte X : « Pour Barcola, aucune discussion sur son avenir jusqu’à la fin de la coupe du monde . C’est une demande du joueur qui n’a, pour l’instant, pas fait de demande de départ. Pour Paris , le joueur reste à 100% », assure le journaliste de Canal +. En clair, Barcola a formulé une demande spéciale au PSG, que rien ne soit négocié avant la fin de la Coupe du Monde avec l'équipe de France.