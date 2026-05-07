Départ de Kylian Mbappé - «Si le problème vient de lui...» : La solution radicale proposée pour le Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En Espagne, Kylian Mbappé est la cible de très nombreuses critiques. Vivement attaqué, le joueur du Real Madrid voient notamment certains dire que la Casa Blanca jouerait mieux sans lui. Mbappé pourrait ainsi être le problème des maux du club merengue. C'est ainsi que face à cette situation, un journaliste a proposé une solution radicale de l'autre côté des Pyrénées.

En voyant Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid en 2024, on pensait que la Casa Blanca allait rouler sur tout le monde. Ce n'est finalement pas le cas, bien au contraire. En effet, depuis l'arrivée du Français, le Real Madrid a énormément de mal et voilà que ça retombe sur l'ex-joueur du PSG. En effet, pour beaucoup, le constat est simple : Mbappé serait à l'origine des maux des Merengue, eux qui joueraient d'ailleurs mieux quand leur numéro 10 ne serait pas là.

« Kylian rembourse au Real Madrid la somme versée pour son départ gratuit et sera libre » Journaliste pour Marca, Pedro Morata a répondu à ceux qui disent que Kylian Mbappé est un problème pour le Real Madrid. C'est alors qu'il a proposé comme solution : « Si le problème vient de Mbappé, je pense que la solution serait simple. Kylian rembourse au Real Madrid la somme versée pour son départ gratuit et sera libre de tout engagement le 30 juin. Combien de clubs seraient prêts à payer 40, 50 ou 60 millions à Mbappé pour son transfert et à lui verser un salaire brut de 40 millions ? Je pense que tous les clubs seraient prêts à payer, car ils ne paieraient tout simplement pas d'indemnité de transfert pour Vinicius, même s'il lui restait un an de contrat ».