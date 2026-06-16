Coupe du monde 2026 : Le sélectionneur du Portugal va claquer la porte !

Nommé sélectionneur du Portugal en janvier 2023, Roberto Martinez devrait quitter son poste après la Coupe du monde 2026. En fin de contrat, le technicien espagnol aurait décidé de quitter la Seleção une fois la compétition terminée, peu importe le résultat de son équipe, et serait ouvert à un nouveau challenge, en club ou en sélection.
À la tête de la Belgique de 2016 à 2022, Roberto Martinez s’apprête à disputer sa troisième Coupe du monde, lui qui a pris les rênes du Portugal en janvier 2023, avec une Ligue des Nations remportée en 2025. La Seleção fera son entrée en lice au Mondial 2026 mercredi face à la République démocratique du Congo, avant d’affronter l’Ouzbékistan (23 juin) et la Colombie (28 juin).
Roberto Martinez quittera le Portugal après le Mondial
Cette Coupe du monde devrait en revanche être la première et la dernière de Roberto Martinez en tant que sélectionneur du Portugal. D’après les informations du journaliste Ben Jacobs, il aurait déjà pris la décision de partir à l’issue de la compétition, lui qui est en fin de contrat, peu importe les résultats de la Seleção. Il serait intéressé par un retour en Premier League, après avoir déjà entraîné Swansea (2007-2009), Wigan (2009-2013) et Everton (2013-2016), mais n’écarterait pas la possibilité de prendre une autre sélection nationale.
Roberto Martinez satisfait de la préparation du Portugal
« Je pense que nous avons traversé deux moments très importants au Portugal, avec les deux matchs où nous avons pu faire jouer tous nos joueurs », avait confié Roberto Martinez au moment de l’arrivée de la sélection portugaise sur le sol américain, satisfait de la préparation de son équipe. « Nous avons 27 joueurs dans l’effectif et ce fut une période très positive. Deux matchs, deux victoires, mais le plus important, c’était la forme des joueurs, leur fraîcheur et tout ce que nous avons accompli durant ces rencontres : une attitude exemplaire, une grande lucidité et le soutien indéfectible de nos supporters. »