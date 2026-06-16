Coupe du monde 2026 : Le sélectionneur du Portugal va claquer la porte !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nommé sélectionneur du Portugal en janvier 2023, Roberto Martinez devrait quitter son poste après la Coupe du monde 2026. En fin de contrat, le technicien espagnol aurait décidé de quitter la Seleção une fois la compétition terminée, peu importe le résultat de son équipe, et serait ouvert à un nouveau challenge, en club ou en sélection.

À la tête de la Belgique de 2016 à 2022, Roberto Martinez s’apprête à disputer sa troisième Coupe du monde, lui qui a pris les rênes du Portugal en janvier 2023, avec une Ligue des Nations remportée en 2025. La Seleção fera son entrée en lice au Mondial 2026 mercredi face à la République démocratique du Congo, avant d’affronter l’Ouzbékistan (23 juin) et la Colombie (28 juin).

Roberto Martinez quittera le Portugal après le Mondial Cette Coupe du monde devrait en revanche être la première et la dernière de Roberto Martinez en tant que sélectionneur du Portugal. D’après les informations du journaliste Ben Jacobs, il aurait déjà pris la décision de partir à l’issue de la compétition, lui qui est en fin de contrat, peu importe les résultats de la Seleção. Il serait intéressé par un retour en Premier League, après avoir déjà entraîné Swansea (2007-2009), Wigan (2009-2013) et Everton (2013-2016), mais n’écarterait pas la possibilité de prendre une autre sélection nationale.