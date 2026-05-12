«C’est ultra compatible» : Bruno Genesio à l'OM, c'est validé sur La Chaîne L'Equipe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En fin de contrat, Bruno Genesio n’a pas reçu d’offre de prolongation et semble être sur le départ du LOSC, où il est en poste depuis deux ans. Alors qu’Habib Beye ne devrait pas être conservé la saison prochaine, son profil pourrait intéresser l’OM, à la recherche d’un entraîneur, de préférence français. Pour Charlotte Lorgeré, consultante sur La Chaîne L’Équipe, l’ancien entraîneur de l’OL est « ultra compatible » avec Marseille.

« Le club n’a pas montré non plus de signes pour quoi que ce soit. » Interrogé sur son avenir samedi en conférence de presse, Bruno Genesio est resté flou, mais a tout de même fait savoir qu’il n’avait reçu aucune proposition de la part du LOSC, alors que son contrat court jusqu’en juin 2026. Après deux saisons passées à Lille, le technicien de 59 ans pourrait être tenté par un nouveau challenge et justement, le banc de l’OM risque de se libérer.

Genesio « ultra compatible » avec l’OM ? Comme indiqué par RMC Sport, Habib Beye ne devrait pas être conservé et, si son départ du LOSC se confirme, Bruno Genesio pourrait devenir une piste très sérieuse pour Marseille, dont la priorité est de nommer un entraîneur français. Christophe Galtier, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Neom FC, est une autre option crédible. Pour Charlotte Lorgeré, Genesio serait en tout cas une très bonne idée pour l’OM. « Pour moi, c’est ultra compatible. Déjà, il connait extrêmement bien le contexte et ce club parce que c’est un entraîneur français. Il le voit de loin, mais quand ce sont des coachs qui sont étrangers, ils savent un petit peu le contexte, mais pas vraiment. Alors que lui, il sait », a-t-elle déclaré sur le plateau de L’Équipe de Greg.