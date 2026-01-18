C'est terminé pour cette star : Le PSG l’a traumatisé !

Axel Cornic

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a lancé des débats enflammés avec son choix de se séparer de Gianluigi Donnarumma, pourtant considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde. Remplacé par Lucas Chevalier, l’international italien a dû se trouver un nouveau club et évolue depuis quelques mois en Angleterre, à Manchester City.

C’est peut-être le fait marquant du mercato estival 2025. Seulement quelques semaines après avoir offert au PSG la première Ligue des Champions de son histoire, Gianluigi Donnarumma a été écarté de l’équipe et poussé vers la sortie.

« Donnarumma ? Il a enfin retrouvé la sérénité » Un nouveau chapitre s’est donc ouvert pour le gardien de but italien, qui a tout de même rebondi dans un club très prestigieux, puisqu’il a rejoint Pep Guardiola à Manchester City. Et il semble enfin avoir retrouvé le calme, après son départ polémique du PSG. « Donnarumma ? Il a enfin retrouvé la sérénité » a déclaré son agent Enzo Raiola, sur la Rai.