«C'est devenu une star» : Le transfert au PSG qui ne passe toujours pas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En janvier 2025, le PSG réalisait l'un des plus jolis coups sur un mercato d'hiver. Pour 70M€, le club parisien s'attachait les services de Khvicha Kvaratskhelia qui débarquait en provenance de Naples. Une signature qui a changé la fin de la saison du PSG, à Aurelio De Laurentiis a encore du mal à digérer.

C'est probablement l'un des plus gros coups du PSG ces dernières années. Lors du mercato d'hiver 2025, le club de la capitale lâchait effectivement 70M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples, six mois après avoir été refroidi par les exigences du club italien. Et très clairement, ce transfert a changé le visage de l'équipe de Luis Enrique qui a remporté la Ligue des champions la saison dernière, mais cette saison le Géorgien est encore plus fort et s'est imposé comme l'homme fort du PSG en C1. De quoi laisser des regrets au président de Naples Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis ne digère pas le départ de Kvaratskhelia « En un an à Naples, Kvara est devenu une star. Mais il ne voulait pas respecter ses engagements contractuels mal gérés par ses agents et sa famille. Le comparer à Maradona ne peut que me faire sourire. Maradona est incomparable, unique et irremplaçable. Même en tant qu’homme, il a été exceptionnel et un fidèle amoureux de Naples et du Napoli. C’était un bijou d’un milliard de carats ! », lance-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.