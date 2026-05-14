«Ça ne sent pas bon» : Le mercato de l’OM plombé par l’attitude du vestiaire ?

L’OM devrait certainement vivre un mercato plutôt animé cet été. Le club phocéen devrait chercher à se séparer de plusieurs joueurs afin de réduire son déficit de 157M€ sur les trois dernières saisons. Seulement, la formation marseillaise pourrait se retrouver plombée par l’attitude de son vestiaire lors des semaines passées.
L’été va être agité du côté de l’OM. Afin de réduire son déficit de 157M€ sur les trois dernières saisons et éviter de lourdes sanctions de l’UEFA, le club phocéen va chercher à se débarrasser de nombreux joueurs. Les noms de Mason Greenwood ou encore Leonardo Balerdi ont été évoqués sur le départ. Les pensionnaires de la Ligue 1 devraient ainsi se séparer des joueurs prêtés cette saison, à savoir Bamo Meïté (FC Lorient), Derek Cornelius (Rangers FC), Ulisses Garcia (Sassuolo), Angel Gomes (Wolverhampton), Amine Harit (Basaksehir), Faris Moumbagna (US Cremonese) ou encore Neal Maupay (FC Séville). Mais l’OM pourrait se retrouver bloqué dans son mercato à cause de l’attitude de son vestiaire lors des dernières semaines.
«Ça va être très compliqué»
« Les retours de prêt, qu’est-ce qu’on en fait ? On souhaite bon courage à Grégory Lorenzi ? Déjà je refuse le poste si on me le propose. Après la débandade qu’ils sont en train de vivre, ça va être le bourbier. Ça va être très compliqué. Lorenzi a peut-être des qualités et des compétences mais faire le directeur sportif à Brest et à Marseille, ce n’est pas le même métier. Je trouve que c’est un très bon profil mais il n’arrive pas dans des conditions simples » a d’abord confié Nabil Djellit dans L’Equipe de Greg.
«Leur comportement n’est pas bon et ça, les clubs le voient»
« Là, on voit les joueurs comme ça et on croit que voilà ‘toi tu joues, toi tu vas là, toi tu reviens’ mais il y a des états d’âme, des égos, des gens qui ne vont pas vouloir partir et des salaires à payer. Il y a des trucs qui vont apparaître à l’intersaison parce qu’il y a des choses qu’on ne connaît pas. Il y a des agents qui vont venir taper à la porte pour réclamer leurs commissions. Je n’en sais rien, mais c’est très compliqué. En plus, les joueurs sont de moins en moins bankables. Leur comportement n’est pas bon et ça, les clubs le voient. Pour moi, ça ne sent pas bon » a ensuite poursuivi le journaliste dans l’émission de La Chaîne L’Equipe. À voir si l’OM parviendra malgré tout à trouver des acheteurs pour ses joueurs.