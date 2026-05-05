Mercato - Real Madrid : Fabrizio Romano vend déjà la mèche pour l’avenir de Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé termine sa deuxième saison sous le maillot du Real Madrid. Mais peut-elle être sa dernière ? Malgré un contrat jusqu’en 2029, le Français suscite aujourd’hui de nombreuses crispations chez les supporters merengue, au point que certains réclament son départ. Partira ? Ne partira pas ? Fabrizio Romano a réglé la question de l’avenir de Mbappé.

Actuellement, ça va mal au Real Madrid. Et il y a un joueur qui est plus que les autres dans l’oeil du cyclone : Kylian Mbappé. Malgré ses buts sous le maillot merengue cette saison, le Français n’échappe pas aux critiques en Espagne. Et voilà que ces derniers jours, Mbappé s’est retrouvé au centre d’une nouvelle polémique. La raison ? Alors qu’il est actuellement blessé, l’ancien du PSG a profité de son indisponibilité pour se rendre en Italie avec Ester Exposito. Un voyage qui a provoqué la colère des supporters du Real Madrid, dont certains jusqu’à aller demander son départ.

« Kylian Mbappé va rester à 100% et fera partie du projet » Kylian Mbappé et le Real Madrid, pourrait-on assister à une séparation après deux ans ? A l’occasion d’une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano s’est prononcé sur l’avenir du numéro 10 merengue. « C’est vrai que ce n’est pas le meilleur moment entre Mbappé et le Real Madrid, mais il ne faut pas exagérer. Kylian Mbappé va rester à 100% et fera partie du projet. Ce n’est seulement Mbappé, il y a aussi d’autres problèmes au club. C’est une situation compliquée », a expliqué le célèbre journaliste à propos de Kylian Mbappé.