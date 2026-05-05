Mercato - Real Madrid : Fabrizio Romano vend déjà la mèche pour l’avenir de Kylian Mbappé

A 27 ans, Kylian Mbappé termine sa deuxième saison sous le maillot du Real Madrid. Mais peut-elle être sa dernière ? Malgré un contrat jusqu’en 2029, le Français suscite aujourd’hui de nombreuses crispations chez les supporters merengue, au point que certains réclament son départ. Partira ? Ne partira pas ? Fabrizio Romano a réglé la question de l’avenir de Mbappé.
Actuellement, ça va mal au Real Madrid. Et il y a un joueur qui est plus que les autres dans l’oeil du cyclone : Kylian Mbappé. Malgré ses buts sous le maillot merengue cette saison, le Français n’échappe pas aux critiques en Espagne. Et voilà que ces derniers jours, Mbappé s’est retrouvé au centre d’une nouvelle polémique. La raison ? Alors qu’il est actuellement blessé, l’ancien du PSG a profité de son indisponibilité pour se rendre en Italie avec Ester Exposito. Un voyage qui a provoqué la colère des supporters du Real Madrid, dont certains jusqu’à aller demander son départ.
« Kylian Mbappé va rester à 100% et fera partie du projet »
Kylian Mbappé et le Real Madrid, pourrait-on assister à une séparation après deux ans ? A l’occasion d’une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano s’est prononcé sur l’avenir du numéro 10 merengue. « C’est vrai que ce n’est pas le meilleur moment entre Mbappé et le Real Madrid, mais il ne faut pas exagérer. Kylian Mbappé va rester à 100% et fera partie du projet. Ce n’est seulement Mbappé, il y a aussi d’autres problèmes au club. C’est une situation compliquée », a expliqué le célèbre journaliste à propos de Kylian Mbappé.
Le clan Mbappé prend la parole
Les critiques se multiplient donc à l’encontre de Kylian Mbappé. C’est ainsi que ces dernières heures, l’entourage du Français a pris la parole sur la situation actuelle. « Une partie des critiques repose sur une interprétation excessive d’éléments liés à une période de convalescence strictement supervisée par le club, et ne reflète pas la réalité de l’engagement de Kylian ni de son travail quotidien pour l’équipe », a-t-on alors fait savoir dans le clan Mbappé.