«Mbappé perturbe l’équilibre du vestiaire», un ancien joueur de l’équipe de France se lâche !

Alexis Brunet

Alors qu’il réalise une très bonne saison d’un point de vue statistique avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas permis à son équipe de remporter le moindre trophée cette année. Selon Benoît Trémoulinas, même si l’ancien joueur du PSG est très fort, son côté individualiste perturberait grandement l’équilibre du vestiaire.

En quittant le PSG à l’été 2024, Kylian Mbappé se disait sans doute qu’il allait pouvoir disputer une finale de Ligue des champions et pourquoi pas même la gagner, mais finalement le Français a eu tout faux. Pendant que le champion de France a une chance de se qualifier pour la finale ce mercredi face au Bayern Munich et a remporté la compétition la saison dernière, l’attaquant, lui, réalise une nouvelle saison blanche avec le Real Madrid.

« Les supporters sont très déçus » Forcément cette saison blanche pose problème au Real Madrid. Selon Benoît Trémoulinas, qui s’est exprimé dans L’Équipe de Greg, les supporters madrilènes seraient très déçus de Kylian Mbappé, qui était censé faire gagner de nombreux titres à la Casa Blanca. « Moi je pense que les supporters sont très déçus. Très, très, très déçus. En fait, ce qui se dit en Espagne, c’est qu’il est parti du PSG parce que Luis Enrique en a décidé et Luis Enrique a dit : « Je préfère avoir quatre joueurs qui marquent tant de buts plutôt qu'un. Il l’a évincé, Paris a gagné. À Madrid, il est arrivé comme une rock star. Il est arrivé dans le stade plein et là pareil il a le côté individualiste. C’est à dire j’arrive seul je marche, je parle. Forcément, les supporters du Real Madrid se sont dit : c'est bon, le messie est arrivé, on va gagner je sais pas combien de Champions League, ça va être notre star, ça va être notre futur Cristiano Ronaldo. Eux, ils l’ont vu comme ça, le remplaçant de Cristiano Ronaldo plus que Karim Benzema. »