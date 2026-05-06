«Mbappé perturbe l’équilibre du vestiaire», un ancien joueur de l’équipe de France se lâche !

Alors qu’il réalise une très bonne saison d’un point de vue statistique avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas permis à son équipe de remporter le moindre trophée cette année. Selon Benoît Trémoulinas, même si l’ancien joueur du PSG est très fort, son côté individualiste perturberait grandement l’équilibre du vestiaire.
En quittant le PSG à l’été 2024, Kylian Mbappé se disait sans doute qu’il allait pouvoir disputer une finale de Ligue des champions et pourquoi pas même la gagner, mais finalement le Français a eu tout faux. Pendant que le champion de France a une chance de se qualifier pour la finale ce mercredi face au Bayern Munich et a remporté la compétition la saison dernière, l’attaquant, lui, réalise une nouvelle saison blanche avec le Real Madrid.
« Les supporters sont très déçus »
Forcément cette saison blanche pose problème au Real Madrid. Selon Benoît Trémoulinas, qui s’est exprimé dans L’Équipe de Greg, les supporters madrilènes seraient très déçus de Kylian Mbappé, qui était censé faire gagner de nombreux titres à la Casa Blanca. « Moi je pense que les supporters sont très déçus. Très, très, très déçus. En fait, ce qui se dit en Espagne, c’est qu’il est parti du PSG parce que Luis Enrique en a décidé et Luis Enrique a dit : « Je préfère avoir quatre joueurs qui marquent tant de buts plutôt qu'un. Il l’a évincé, Paris a gagné. À Madrid, il est arrivé comme une rock star. Il est arrivé dans le stade plein et là pareil il a le côté individualiste. C’est à dire j’arrive seul je marche, je parle. Forcément, les supporters du Real Madrid se sont dit : c'est bon, le messie est arrivé, on va gagner je sais pas combien de Champions League, ça va être notre star, ça va être notre futur Cristiano Ronaldo. Eux, ils l’ont vu comme ça, le remplaçant de Cristiano Ronaldo plus que Karim Benzema. »
« Ça creuse un fossé dans le vestiaire »
Toujours selon Benoît Trémoulinas, c’est le côté individualiste de Kylian Mbappé qui poserait problème au Real Madrid, au point de faire naître des tensions dans le vestiaire, notamment après l’escapade en Italie du Français avec sa compagne Ester Exposito. « Et finalement on se rend compte que ça prend pas et le problème dans cet équilibre-là c’est qu’il marque beaucoup de buts, il est très important pour le Real Madrid, individuellement il a des statistiques incroyables mais le problème c’est que dans l’équilibre de l’équipe ça ne fonctionne pas. On voit que même sur le terrain il n’y a pas de vraies relations avec des Vinicius, avec des Bellingham, alors que normalement ça aurait dû être la meilleure équipe du monde. Donc forcément, lorsque Kylian Mbappé part en Italie, et il a le droit, moi je vais pas lui taper dessus, il a le droit, tout était encadré… Il est pas parti une semaine ou deux semaines, il est parti trois quatre jours, bon voilà il revient. Le problème, c’est que comme sur le terrain il est très individualiste malgré tout, eh bien ça creuse un fossé dans le vestiaire. » Après une saison plus que compliquée au Real Madrid, Kylian Mbappé aura la chance de se rattraper lors de la Coupe du monde avec l’équipe de France.