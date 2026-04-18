«Maintenant, il faut qu’on gagne» : La mère de Mbappé sort du silence après une saison «pas à la hauteur» pour le projet familial

Gagner. C'est le leitmotiv de Kylian Mbappé en tant que joueur de foot. La star du Real Madrid est obsédée par ce sentiment qui lui échappe à la Casa Blanca au niveau des trophées collectifs. Et pour le Stade Malherbe de Caen qu'il a racheté en famille avec Coalition Capital à la fin de l'été 2024, ce n'est pas la joie comme l'a reconnu sa mère Fayza Lamari...
En septembre 2024, Kylian Mbappé et sa famille via le fonds d'investissement Coalition Capital devenaient propriétaires du Stade Malherbe de Caen. Néanmoins, au terme de leur première saison, le club normand a quitté le football professionnel en raison d'une relégation en National 1. Et force est de constater que cet exercice n'est pas plus glorieux puisque l'équipe de Gaël Clichy se trouvait au milieu de tableau avant le coup d'envoi de cette 29ème journée de National.
«On va y arriver, on va se donner du temps mais on y croit»
Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé pleinement investie dans ce projet familial, a pris la parole auprès de Ouest-France pour évoquer cette mauvaise passe dont le club n'arrive pas vraiment à s'extirper. « Ce n’est pas terminé mais force est de constater qu’elle n’est pas à la hauteur. La compétitrice que je suis, forcément, elle aime gagner. Mais étape après étape. On va y arriver, on va se donner du temps mais on y croit ».
«On va travailler en équipe et on espère revenir plus fort l’année prochaine»
Cependant, Fayza Lamari a tenu à rassurer les supporters du Stade Malherbe de Caen pour la suite. Les intérêts du club sont bien protégés par Gaël Clichy. L'ancien adjoint de Thierry Henry en équipe de France Espoirs est un coach qui est en totale cohésion avec les valeurs que la famille Mbappé recherchait pour le SM Caen. « Il correspond à nos valeurs d’hommes. Je suis très contente qu’il soit là. Il incarne la valeur humaine, la culture de l’effort, du travail. Je trouve qu’on voit déjà les changements à l’entraînement, pas forcément encore en match mais ça va venir. On va travailler en équipe et on espère revenir plus fort l’année prochaine. Maintenant, il faut quand même qu’on gagne ». Reste à savoir à présent si les résultats tant escomptés par le clan Mbappé vont suivre en National...