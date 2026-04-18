«Maintenant, il faut qu’on gagne» : La mère de Mbappé sort du silence après une saison «pas à la hauteur» pour le projet familial

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Gagner. C'est le leitmotiv de Kylian Mbappé en tant que joueur de foot. La star du Real Madrid est obsédée par ce sentiment qui lui échappe à la Casa Blanca au niveau des trophées collectifs. Et pour le Stade Malherbe de Caen qu'il a racheté en famille avec Coalition Capital à la fin de l'été 2024, ce n'est pas la joie comme l'a reconnu sa mère Fayza Lamari...

En septembre 2024, Kylian Mbappé et sa famille via le fonds d'investissement Coalition Capital devenaient propriétaires du Stade Malherbe de Caen. Néanmoins, au terme de leur première saison, le club normand a quitté le football professionnel en raison d'une relégation en National 1. Et force est de constater que cet exercice n'est pas plus glorieux puisque l'équipe de Gaël Clichy se trouvait au milieu de tableau avant le coup d'envoi de cette 29ème journée de National.

⚡️ Pointé à une anonyme 9e place en National, loin des candidats à la montée, le SM Caen vit une nouvelle saison très compliquée. Si Kylian Mbappé, propriétaire du club, ne s'est pas exprimé sur le sujet, sa mère Fayza Lamari a pris la parole.https://t.co/L6rHDB4vHC pic.twitter.com/1xvt7ILdg2 — RMC Sport (@RMCsport) April 17, 2026

«On va y arriver, on va se donner du temps mais on y croit» Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé pleinement investie dans ce projet familial, a pris la parole auprès de Ouest-France pour évoquer cette mauvaise passe dont le club n'arrive pas vraiment à s'extirper. « Ce n’est pas terminé mais force est de constater qu’elle n’est pas à la hauteur. La compétitrice que je suis, forcément, elle aime gagner. Mais étape après étape. On va y arriver, on va se donner du temps mais on y croit ».