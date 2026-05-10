L’OM s’est fait avoir, une arnaque est annoncée dans l’After Foot ?

Alexis Brunet

Avec le départ en fin de saison de Medhi Benatia, l’OM est dans l’obligation de se trouver un nouveau directeur sportif. Le club phocéen a d’ailleurs missionné une société pour cela et visiblement cette dernière aurait proposé Grégory Lorenzi, qui serait désormais très proche de Marseille. Un choix qui a étonné Walid Acherchour dans l’After Foot, qui estime que les Olympiens se sont un peu fait avoir dans ce dossier.

Cette saison, l’OM a connu bien des problèmes. Le club phocéen a vu partir de nombreux visages importants, Roberto De Zerbi le premier. Le technicien italien n’a pas résisté aux mauvais résultats et à la pression marseillaise et il a été remplacé par Habib Beye qui ne semble pas être l’homme de la situation. Par la suite, c’est Pablo Longoria qui est parti également et Frank McCourt a nommé Stéphane Richard pour lui succéder. Ce n’est pas terminé car dans les prochains jours Medhi Benatia va aussi mettre les voiles.

Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif de l’OM ? Il y a quelques mois, Medhi Benatia avait annoncé qu’il souhaitait mettre un terme à son aventure à l’OM. Finalement, le Marocain avait été retenu par Frank McCourt, qui lui avait demandé de rester jusqu'à la fin de la saison. Le club phocéen sait donc qu’il va perdre son directeur sportif et il cherche donc son remplaçant depuis plusieurs semaines. Dernièrement, selon plusieurs sources, c’est actuellement Grégory Lorenzi qui serait le favori et d’après Foot Mercato, il existerait d’ailleurs un accord verbal entre les deux parties.