L’OM s’est fait avoir, une arnaque est annoncée dans l’After Foot ?

Avec le départ en fin de saison de Medhi Benatia, l’OM est dans l’obligation de se trouver un nouveau directeur sportif. Le club phocéen a d’ailleurs missionné une société pour cela et visiblement cette dernière aurait proposé Grégory Lorenzi, qui serait désormais très proche de Marseille. Un choix qui a étonné Walid Acherchour dans l’After Foot, qui estime que les Olympiens se sont un peu fait avoir dans ce dossier.
Cette saison, l’OM a connu bien des problèmes. Le club phocéen a vu partir de nombreux visages importants, Roberto De Zerbi le premier. Le technicien italien n’a pas résisté aux mauvais résultats et à la pression marseillaise et il a été remplacé par Habib Beye qui ne semble pas être l’homme de la situation. Par la suite, c’est Pablo Longoria qui est parti également et Frank McCourt a nommé Stéphane Richard pour lui succéder. Ce n’est pas terminé car dans les prochains jours Medhi Benatia va aussi mettre les voiles.
Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif de l’OM ?
Il y a quelques mois, Medhi Benatia avait annoncé qu’il souhaitait mettre un terme à son aventure à l’OM. Finalement, le Marocain avait été retenu par Frank McCourt, qui lui avait demandé de rester jusqu'à la fin de la saison. Le club phocéen sait donc qu’il va perdre son directeur sportif et il cherche donc son remplaçant depuis plusieurs semaines. Dernièrement, selon plusieurs sources, c’est actuellement Grégory Lorenzi qui serait le favori et d’après Foot Mercato, il existerait d’ailleurs un accord verbal entre les deux parties.
« Je ne sais pas combien ils vont prendre… »
Pour trouver son nouveau directeur sportif, l’OM a fait appel à une société dénommée Excel Sports Management. Cette dernière a donc proposé le nom de Grégory Lorenzi, ce qui a fait réagir Walid Acherchour. Le journaliste de l’After Foot espère que le club phocéen n’aura pas à payer trop cher la société en question, compte tenu du fait que le nom de Lorenzi était déjà connu de tous les suiveurs du championnat français et que cela n’a donc pas nécessité beaucoup de travail de recherche. « En fait la société, je ne sais pas combien ils vont prendre. Mais si c’est pour nous donner Grégory Lorenzi à la fin, on aurait pu le faire nous aussi. Aujourd’hui ils nous ont pas inventé l’eau chaude avec un étranger, mais c’est pas une critique. Je dis juste que cette vision-là d’avoir un DS français, c’est une bonne chose, mais d’avoir missionné une société pour nous pondre Grégory Lorenzi, qui fait partie des DS les plus réputés sur la place française actuellement, je trouve ça un peu… pas étonnant, mais il n'y avait pas besoin de tout ça. J’ai l’impression que McCourt ou Sherazade ou cette société-là a essayé de chercher et n’a pas trouvé. »