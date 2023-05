«Le meilleur», il s’enflamme pour le boss du RC Lens

Arnaud De Kanel

Symbole fort de la réussite du projet lensois, Brice Samba a une nouvelle fois été impérial samedi soir face à l'OM en repoussant notamment la frappe enveloppée de Jordan Veretout juste avant la mi-temps. Mais pour lui, le mérite du RC Lens revient à son entraineur Franck Haise. Le portier tricolore a eu des mots élogieux pour son coach.

Le RC Lens poursuit sur sa lancée et a enchainé avec un nouveau succès de prestige face à l'OM samedi soir à Bollaert. Si les Sang et Or ont pu tenir bon, c'est en partie grâce à Brice Samba. Arrivé l'été dernier, le portier lensois a été décisif. Mais outre sa prestation aboutie, il a surtout tenu à féliciter son entraineur avec des mots forts. Franck Haise devrait apprécier.

«J’espère qu’on ira le plus haut possible»

« C’est magnifique, j’ai pas de mots. C’est tout simplement mérité. Il reste 4 matchs pour aller le plus haut possible. J’espère qu’on ira le plus haut possible, rendre ce peuple heureux, ça serait que du bonheur. On a mis tous les ingrédients ce soir. Dans la solidarité, on défend, on attaque, à la folie. On le montre depuis le début, ce n’est pas un hasard », a tout d'abord confié Brice Samba au micro de Canal+ après la rencontre.

«Haise ? C’est le meilleur»