«Comme dans Mario Bros» : Le RC Lens veut s’inspirer d’un jeu vidéo pour faire tomber le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quatre points séparent le Paris SG, leader de Ligue 1, et son dauphin lensois. Alors que les deux équipes vont s’affronter le 13 mai prochain au stade Bollaert-Delelis, Pierre Sage s’est prononcé ce jeudi sur la course au titre à la veille d’un déplacement important sur la pelouse du Stade Brestois.

Avec sa victoire sur le FC Nantes (3-0), en match en retard de la 26e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a conforté sa place de leader sur le RC Lens, qui reste deuxième avec quatre points de retard. Les deux clubs ont encore cinq matches à jouer, dont une confrontation directe à Bollaert le 13 mai prochain. En attendant, le RC Lens se déplace sur la pelouse du Stade Brestois, un rendez-vous pris très au sérieux par Pierre Sage, sachant que chaque match s’annonce décisif en attendant le choc face au PSG.

Un phénomène russe au PSG ? «Si une offre intéressante se présente, il sera ravi» https://t.co/gWztX0yBE7 — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

Les propos de Pierre Sage sur la course au titre « C’est un challenge. Aujourd’hui, on se dit que si on fait une fin de saison parfaite avec cinq victoires, on pourrait rivaliser avec le PSG, mais aussi ne pas être champion. Parce que quatre victoires leur suffisent aujourd’hui pour être titrés. Ça passe par la prise en compte du premier match, de la première étape. Aujourd’hui, si on veut rentrer dans ce schéma-là et ne pas se retrouver face à une question différente en termes d’ambition la semaine prochaine, il faut absolument l’emporter », a confié l’entraîneur du RC Lens en conférence de presse.