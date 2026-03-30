Vente du Parc des Princes : Le PSG répond à la Mairie de Paris, rebondissement en vue ?

Axel Cornic

Le feuilleton autour de la vente du Parc des Princes a pris une nouvelle tournure tout récemment, avec le départ d’Anne Hidalgo et l’arrivée d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris. Contrairement à sa prédécesseuse, ce dernier a en effet déclaré être plus qu’ouvert à la vente de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud au Paris Saint-Germain.

Depuis près de deux ans, le PSG et la mairie de Paris étaient en froid. Anne Hidalgo s’était en effet fermement opposée au projet de vente du Parc des Princes, poussant donc le club parisien à envisager d’autres options. Mais tout a changé, puisque le nouveau maire Emmanuel Grégoire n’a pas du tout la même position.

Mercato - PSG : La «honte» redoutée après avoir dû quitter Paris https://t.co/UxRe1Jmxqa — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Le nouveau maire de Paris prêt à vendre le Parc des Princes Avant et pendant la campagne pour les Élections Municipales 2026, il a en effet déclaré être disposé à vendre le Parc des Princes au PSG. Et il l’a confirmé ce lundi, au micro de France Info. « Nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense et que nous souhaitons qu’il reste à Paris, nous souhaitons donc réunir les conditions pour qu’il reste. C’est pourquoi à titre personnel j’ai dit que j’étais favorable à la vente » a notamment déclaré Emmanuel Grégoire, expliquant également que le conseil de Paris devrait se réunir à la mi-avril pour discuter de ce sujet.