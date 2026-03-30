Vente du Parc des Princes : Le PSG répond à la Mairie de Paris, rebondissement en vue ?

Le feuilleton autour de la vente du Parc des Princes a pris une nouvelle tournure tout récemment, avec le départ d’Anne Hidalgo et l’arrivée d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris. Contrairement à sa prédécesseuse, ce dernier a en effet déclaré être plus qu’ouvert à la vente de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud au Paris Saint-Germain.
Depuis près de deux ans, le PSG et la mairie de Paris étaient en froid. Anne Hidalgo s’était en effet fermement opposée au projet de vente du Parc des Princes, poussant donc le club parisien à envisager d’autres options. Mais tout a changé, puisque le nouveau maire Emmanuel Grégoire n’a pas du tout la même position.
Le nouveau maire de Paris prêt à vendre le Parc des Princes
Avant et pendant la campagne pour les Élections Municipales 2026, il a en effet déclaré être disposé à vendre le Parc des Princes au PSG. Et il l’a confirmé ce lundi, au micro de France Info. « Nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense et que nous souhaitons qu’il reste à Paris, nous souhaitons donc réunir les conditions pour qu’il reste. C’est pourquoi à titre personnel j’ai dit que j’étais favorable à la vente » a notamment déclaré Emmanuel Grégoire, expliquant également que le conseil de Paris devrait se réunir à la mi-avril pour discuter de ce sujet.
Le PSG apprécie, mais...
Mais qu’en pense le club ? D’après les informations de ICI Paris Île-de-France, « la sortie médiatique au sujet de la vente du Parc des Princes d'Emmanuel Grégoire a été apprécié de manière "positive" » par le PSG, qui ne semble toutefois pas disposé à revenir sur ses pas. Une source proche de ce dossier a en effet révélé que les dirigeants parisiens auraient pour le moment écarté une acquisition du Parc des Princes, puisqu’ils se concentreraient plutôt sur la construction d’un tout nouveau projet à Massy ou à Poissy. Le mythique stade de la porte de Saint-Cloud pourrait redevenir une option, mais seulement en cas de « prix acceptable ».