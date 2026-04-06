«Une téléréalité» au PSG : Ça avait fait halluciner ce joueur

Il y a quelques années de cela, le PSG n’était pas celui qu’on connait aujourd’hui. C’est qu’il pouvait se passer des évènements pour le moins inattendus au sein du club de la capitale. Bien évidemment, ceux ci ne passaient pas inaperçus et étaient largement commentés. Par ailleurs, cela ne manquait pas de faire halluciner les joueurs du PSG de l’époque.
C’est en 2004 que Fabrice Pancrate avait posé ses valises au PSG. Recruté en provenance du Mans, l’attaquant sera resté jusqu’en 2009 au sein du club de la capitale. De quoi lui laisser assez de temps pour vivre certains moments complètement fous. Au point de se croire dans « une téléréalité ». En 2020, dans un entretien accordé au Parisien, Pancrate avait d’ailleurs témoigné à ce propos.
« Je me disais : « Qu'est-ce qu'il va se passer aujourd'hui ? » »
« Il y a tout eu ! L'histoire de la taupe, les problèmes de Rothen et Dhorasoo avec Lacombe, les vacances accordées et pas accordées aux Sud-Américains, la crise de novembre… Franchement, tous les jours il y avait un sujet. Je me disais : « Mais c'est une téléréalité, c'est pas possible ! » J'ai le souvenir que parfois on arrivait à l'entraînement et je me disais : « Qu'est-ce qu'il va se passer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va se dire ? » J'étais dans cet état d'esprit là », avait alors confié dans un premier temps l’ancien joueur du PSG.
« On aurait dit Les Experts camp des Loges ou Saint-Germain-en-Laye saison 2, saison 7… 8 ! »
L’épisode de la taupe a d’ailleurs énormément marqué Fabrice Pancrate. A propos de celui-ci, il expliquait : « Certes il y avait une taupe, je veux bien. Mais tous les jours il y avait un article sur « Qui est la taupe ? » On aurait dit Les Experts camp des Loges ou Saint-Germain-en-Laye saison 2, saison 7… 8 ! (rires) C'était un truc de fou. On arrivait à l'entraînement : « Hé, c'est qui la taupe ? » La folie. Un jour, j'arrive dans le vestiaire, je vais pour dire bonjour à Vahid et il retire sa main en disant : « Ah non, il y a taupe ici, moi je ne sais pas, je serre pas la main. » Et pareil avec tous les joueurs et le staff ! On se disait : « C'est abusé, même le staff ! » Je revois Bernard Mendy arriver : « Bonjour coach ». « Ah non, je serre pas la main ! » ».