«Une téléréalité» au PSG : Ça avait fait halluciner ce joueur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques années de cela, le PSG n’était pas celui qu’on connait aujourd’hui. C’est qu’il pouvait se passer des évènements pour le moins inattendus au sein du club de la capitale. Bien évidemment, ceux ci ne passaient pas inaperçus et étaient largement commentés. Par ailleurs, cela ne manquait pas de faire halluciner les joueurs du PSG de l’époque.

C’est en 2004 que Fabrice Pancrate avait posé ses valises au PSG. Recruté en provenance du Mans, l’attaquant sera resté jusqu’en 2009 au sein du club de la capitale. De quoi lui laisser assez de temps pour vivre certains moments complètement fous. Au point de se croire dans « une téléréalité ». En 2020, dans un entretien accordé au Parisien, Pancrate avait d’ailleurs témoigné à ce propos.

Mercato - PSG : Une star a déjà vendue la mèche pour ses retrouvailles avec Kylian Mbappé ? https://t.co/PJisPL9ztr — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« Je me disais : « Qu'est-ce qu'il va se passer aujourd'hui ? » » « Il y a tout eu ! L'histoire de la taupe, les problèmes de Rothen et Dhorasoo avec Lacombe, les vacances accordées et pas accordées aux Sud-Américains, la crise de novembre… Franchement, tous les jours il y avait un sujet. Je me disais : « Mais c'est une téléréalité, c'est pas possible ! » J'ai le souvenir que parfois on arrivait à l'entraînement et je me disais : « Qu'est-ce qu'il va se passer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va se dire ? » J'étais dans cet état d'esprit là », avait alors confié dans un premier temps l’ancien joueur du PSG.