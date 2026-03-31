Un projet colossal bouclé cet été ? Le PSG n'est pas d'accord !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les prochains mois s'annoncent cruciaux pour le PSG que ce soit d'un point de vue sportif, avec les échéances qui arrivent, mais également pour son projet de manière plus globale. En effet, des enjeux importants son prévus pour l'avenir du club, et au sein de la direction, on hésite pas à mettre la pression.

C'est un sujet qui fait parler depuis de très longs mois, mais qui vient d'être relancé avec l'élection d'Emmanuel Grégoire à la Mairie de Paris. En effet, alors qu'Anne Hidlago était opposée à la vente du Parc des Princes, son successeur a plusieurs fois ouvert la porte à ce projet depuis son élection, multipliant les sorties à ce sujet et en faisant même de ce dossier une priorité de son mandat. D'ailleurs, il espère même que cela aille très vite.

🚨 Emmanuel Grégoire sur la vente du Parc des Princes : pic.twitter.com/5BqKE6j4lr — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 30, 2026

Emmanuel Grégoire veut vendre le Parc rapidement En effet, au micro de France Info, le nouveau Maire de Paris s'est montré déterminé à l'idée de boucler ce dossier d'ici l'été : « Je veux très vite ré-engager les discussions et j’en saisirai le conseil de Paris que je convoquerai pour mi-avril. Je veux un mandat, parce que ce n’est pas le maire qui décide, c’est in fine le conseil de Paris qui décide de cela. Nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense et que nous souhaitons qu’il reste à Paris, nous souhaitons donc réunir les conditions pour qu’il reste. C’est pourquoi à titre personnel j’ai dit que j’étais favorable à la vente ».