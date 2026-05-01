Un match de division 3 anglaise plutôt que PSG-Bayern : L’amusante réponse de Guardiola sur son choix

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG et le Bayern Munich nous ont offert un match d’anthologie mardi en demi-finale aller de la Ligue des champions (5-4), Pep Guardiola quant à lui a préféré assister à la rencontre opposant Stockport et Port Vale (1-2), comptant pour la 43e journée de League One, la troisième division anglaise. Un choix qui en a surpris plus d’un et sur lequel l’entraîneur de Manchester City a été interrogé ce vendredi en conférence de presse.

Très attendue, la première manche entre le PSG et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses. Mardi soir, les Parisiens se sont imposés face aux Bavarois (5-4) en demi-finale aller de la Ligue des champions, au terme de ce qui restera très certainement le plus beau match de la saison. Une rencontre que Pep Guardiola n’a pas regardée, du moins pas en direct.

« J’ai vu le PSG et le Bayern Munich et je me suis dit : “Bah, quel match catastrophique” » En effet, alors que le PSG et le Bayern Munich s’affrontaient au Parc des Princes, l’entraîneur de Manchester City a été aperçu dans les tribunes de l’Edgeley Park, où Stockport recevait Port Vale (1-2), pour le compte de la 43e journée de League One. Pep Guardiola a donc préféré aller assister à un match opposant le 4e au 22e de la troisième division anglaise et a été interrogé sur son choix ce vendredi en conférence de presse.